SEPyC aplicará ‘recuperación de aprendizaje’ en escuelas que han parado clases por la violencia

Mazatlán, Sin.- La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa ya trabaja en un plan de recuperación de aprendizajes para aplicarse en aquellas escuelas que de manera intermitente han suspendido clases presenciales por la contingencia de violencia, como ha ocurrido en Culiacán.

La titular de la dependencia, Gloria Imelda Félix Niebla, explicó que se trata de un plan diferenciado para cada nivel de educación y que ya se aplica en algunas escuelas de la zona rural.

"No podemos permitir que haya una pérdida de aprendizajes, y para ello tenemos de manera alternativa un plan de recuperación de aprendizajes que hemos avanzado, que ya se está aplicando en algunas zonas rurales, en donde ha habido de manera intermitente la interrupción de clases", dijo.

Foto: Iván Medina / El Sol de Sinaloa

Detalló que en preescolar se trabajará con fichas pedagógicas, en primaria se pondrá énfasis en el alumnado de tercero a sexto grado, ya que es donde comienzan a ver la escritura lectura e introducción a las matemáticas, mientras que en el nivel secundaria se les preparará para su migración al nivel medio superior.

No afectará periodo vacacional

Félix Niebla agregó que con este plan no solamente se busca que no haya pérdida del aprendizaje entre el alumnado, también que no se vean afectados los periodos vacacionales previstos en el presente ciclo escolar.