Separación de la basura ya es obligatoria

Mazatlán, Sin.- Al entrar en vigor el nuevo Reglamento de Desarrollo Sustentable Municipal el pasado 21 de enero, la separación de la basura en orgánica e inorgánica ya es obligatoria no solo para las empresas y negocios, sino también en casa-habitación, y quien no acate dicha disposición se hará acreedor a una sanción de cuando menos 896 pesos.

La directora de Ecología y Medio Ambiente, Lourdes Sanjuan Gallardo, dijo que se dará un plazo de dos meses, tiempo en que se concientizará a la población para que la separación de la basura se haga un hábito, y al término de este se empezará a sancionar a quienes no cumplan con el Reglamento.

Se dará un plazo de dos meses, tiempo en que se concientizará a la población. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Comentó que las multas que se aplicarán por este concepto a los infractores serán desde los 10 UMA (Unidad y Medida de Actualización, con valor de 89.62 pesos) hasta los 20 mil UMA, montos que van de los 896 pesos a 1 millón 792 mil 400 pesos.

“La mínima son 10 UMAS, vamos viendo de qué tamaño y cuántas veces tenemos que visitar al ciudadano para que cumpla, ya tenemos un tabulador para que los inspectores se puedan mover, si se trata de una basura que sale de la casa sin separar es la mínima, pero si está colocada en el camellón, el parque o se dejó en un lote baldío, hay situaciones que se tienen que ir considerando para que la gente se vaya educando”, expresó.

La actualización del Reglamento de Desarrollo Sustentable se publicó el jueves pasado y entró en vigor al día siguiente, 21 de enero, el cual dentro del capítulo de la prevención, gestión y manejo integral de los residuos, establece ya la obligatoriedad de la separación de la basura desde casa. En la sección 4 que comprende desde el artículo 105 hasta el 113, habla de la responsabilidad que cada ciudadano tiene con respecto al manejo de la basura.

Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

“Nos queda claro que si no nos pega en el bolsillo, pues, realmente no integramos a nuestra conducta esto, sí es importante que empecemos a trabajar con las multas, pero no es lo más importante, sino la cuestión educativa”, apuntó.

Dio a conocer que se emprenderá una campaña intensa de concientización a través de los medios de comunicación y las redes sociales, con señalética en la vía pública, para que en un plazo de dos meses, el ciudadano conozca los cambios que incluyen el nuevo Reglamento de Desarrollo Sustentable del Municipio de Mazatlán, entre ellos la separación de la basura en orgánica e inorgánica.

“Confío en que en este año y los próximos periodos gubernamentales tienen que enfocar sus baterías en este tema ambiental, y nosotros estamos sentando las bases para que la gente pueda de alguna manera integrarse sin que esto signifique un choque en su cultura y costumbre”, indicó.









