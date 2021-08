Señala la Secretaría de Salud que casos Covid en Sinaloa van a la baja

Culiacán, Sin.- En Sinaloa, el número de nuevos casos por Covid-19 confirmados diariamente por la Secretaría de Salud presentan moderada disminución en comparación con los reportados anteriormente en la llamada tercera ola de contagios.

Por ejemplo, el domingo ocho de agosto, se presentaron 421 nuevos casos, ocho días después, domingo 15 de agosto se reportaron 361 casos, es decir, en una semana disminuyeron 60 contagiados.

Sin embargo, si comparamos por ejemplo las cifras con el domingo 25 de julio donde se presentaron 571 nuevos casos, podemos observar que a casi un mes la disminución fue de 210 contagiados.

Pese a que el sector salud está informando el comportamiento diario de los contagios por el Covid-19, los sinaloenses se muestran escépticos, la mayoría duda de la realidad, ya que advierten que cómo es posible que se hable de 500 o 300 los contagiados cuando familiares, amigos, conocidos, amigos de los amigos, tienen coronavirus, otros van saliendo y los menos desgraciadamente fallecieron.

El clamor se escucha por todos lados, en las redes sociales, abundan los comentarios de que tal o cual personaje está enfermo, las esquelas, las condolencias, se dan al por mayor.

Sin querer se escuchan los comentarios, en el súper en la tortillería, por ejemplo, en una tienda de conveniencia, una señora, estaba haciendo un depósito de diez mil pesos, y mientras la atendían hablaba por teléfono, entre lágrimas les informaba que sólo con eso podía ayudar para que su papá fuera ingresado en un hospital de Los Mochis.

“Sólo eso les puedo mandar por el momento, yo sé que ustedes tienen mucha necesidad, se contagiaron los tres, pero yo acá tengo a Roberto (quizá es su marido) y a la Miriam y yo por precaución me he estado haciendo pruebas, si no quien los apoya”, fue la conversación que sostuvo con un familiar, es decir, que tan sólo en esta familia por lo menos son cinco o seis los contagiados.

Este es el claro ejemplo de lo que están viviendo cientos de familias, donde en un hogar no sólo hay un contagiado, sino dos o tres más.

“No hay que confiarnos, nos quieren dorar la píldora como en las elecciones, que casualidad que nos dijeron que estábamos en semáforo verde, era para que saliéramos a votar, nomás consiguieron lo que querían y arrecia la pandemia, ahora es igual, quieren que la gente se confíe y manden a las plebes a la escuela, si se nos enfermen, yo nomás pregunto quién nos va ayudar a curarlos, si no tienen ni una pastilla en los hospitales”, dijo Sergio Vidal Castro.

Cabe recordar que el secretario de salud, Efrén Encinas Torres ya había alertado que en agosto los contagios iban a aumentar, sin embargo, dejó en claro que no hay un subregistro de cuántos casos hay por cada caso que la secretaría confirma, ya que muchos laboratorios, clínicas y médicos privados no lo notifican a la vigilancia epidemiológica, lo que, dijo, deberían de hacerlo.









