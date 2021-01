Segura y feliz está Daniela por recibir la primera vacuna contra el Covid-19

Culiacán, Sin.- “Me sentí muy emocionada, muy contenta, agradecida”, reconoció la enfermera del Hospital de la Mujer, Daniela Castro Hernández, de 25 años, minutos después de haber recibido la primera vacuna contra el Covid-19 en Sinaloa.

En un día histórico para el estado, la enfermera aseguró que no siente temor alguno por la aplicación de la vacuna de Pfizer y se siente contenta por haber sido tomado en cuenta para la primera fase, al tener ya 10 meses trabajando en el área de servicio de vacuna.

“Me sorprendieron mucho porque no lo esperaba, no venía preparada para eso, me dijeron oye vamos a apoyar, vamos a ser parte de la vacunación, pero nunca me dijeron que yo iba a ser la primera, si me sorprendieron mucho, pero estoy bien”, expresó.

La joven enfermera, compartió que este día regresará a casa con la seguridad de que no va a contagiar de coronavirus a su mamá e hijo y aunque está en la espera de la segunda dosis, mantendrá los protocolos de sanidad.

Por colaborar en el área de servicio de vacuna, dijo entre broma que “yo venía a aplicar la vacuna, no a que me vacunaran a mi primero, pero me siento muy bien”.

A sus compañeros los invitó a perderle el miedo a la vacuna, por no haber efecto adverso una vez que se la aplican y no se siente molestia. Cuando Daniela salió del consultorio, sus colegas que estaban en la fila de espera se acercaron a hacerle preguntas.

Castro Hernández, comentó que durante la pandemia y el riesgo latente que tenía para contagiarse, su acción fue dejar todo en mano de Dios, reforzar los protocolos de sanidad y utilizar el equipo de protección que le brindaron en el nosocomio.

Cabe destacar que el equipo de enfermería recibe la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, después de que la enfermera Carola y el doctor Jesús García perdieron la batalla contra el virus.









