¿Seguirá Édgar González en el servicio público al concluir su administración?

A 21 días de que concluya la actual administración municipal, el alcalde Édgar González aún no ha definido si continuará o no en el servicio público, pero ahora desde otro nivel de gobierno.

El primer edil confirmó que hay una invitación general a unirse al Gobierno del Estado, pero nada en concreto.

Mencionó además que antes de tomar una decisión va a “descansar” algunos días para resolver asuntos personales.

"Ya había dicho que me quiero tomar unos días, me voy a tomar unos días y después valoramos, no hay una propuesta todavía concreta, hay una invitación en general a incorporarme al Gobierno del Estado, que es de la que se ha venido hablando últimamente, pero en sí en su momento lo valoraremos si es conveniente", dijo.

González también mencionó que recibió una invitación de parte de la iniciativa privada, pero no reveló más detalles.

Descartó que vaya a incorporarse al gobierno de su sucesora Estrella Palacios Domínguez.

Para saber

Édgar González fue nombrado alcalde sustituto en octubre de 2022 luego de la renuncia de Luis Guillermo Benítez Torres.

Antes de ocupar el cargo se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento.