Se vive en el “limbo” en medio de la pandemia

Mazatlán, Sin.- Tanto autoridades como la sociedad en general viven en el limbo, tras iniciar la vacunación contra el Covid-19, cuando la realidad es que todavía no se supera la pandemia del coronavirus ni existen las condiciones sanitarias para un regreso a clases ni para reunirse en grupos numerosos, señaló Bertha Consuelo Hernández Lizárraga, terapeuta voluntaria que recibirá este sábado el Premio Mexicano de Psicología en la modalidad de servicios a la comunidad.

“El porcentaje de vacunación sigue siendo bajo, muchas personas tienen apenas la primer dosis o ninguna, creo que ese ‘limbo’ pudiera durar varios meses y se puede complicar con un rebrote derivado de la relajación de los protocolos sanitarios, hay personas que equivocadamente pueden pensar que ya superamos la pandemia; sí superamos la parte más crítica que tuvimos el año pasado y la de enero, pero ante el inminente regreso a clases presenciales, yo creo que no hay las condiciones sanitarias ni la preparación para eso”, expresó.

Refirió que actualmente se vive una de las etapas más difíciles en lo emocional, la de los duelos, por la acumulación de pérdidas humanas, el desempleo y el impacto económico en las familias y las empresas.

Tres de cada 5 pacientes atendidos en las líneas Covid-19 y en las redes de salud mental, están presentando secuelas colaterales o efecto post Covid-19, desde trastornos de la atención y concentración hasta estrés postraumático.

Además de las pérdidas humanas y las pérdidas derivadas de la pandemia, agregó, el impacto económico y emocional ha sido muy fuerte en las familias, por el confinamiento, la soledad y la falta de apego de la misma familia.

SALDO MÁS DOLOROSO

Desde el inicio de la pandemia, Betty Hernández se sumó a la labor altruista de dar servicio gratuito como terapeuta voluntaria en plataformas y redes locales, estatales, nacionales e internacionales, donde atiende a pacientes por Covid-19 no sólo de Mazatlán, Sinaloa y México, sino también gente de Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Argentina y España.

Trabaja como terapeuta voluntaria en la Línea Covid-19 del gobierno del estado de Sinaloa, la Línea Consuelo de la Fundación Wellbeing Planet, que atiende pacientes en América Latina y Europa en la emergencia sanitaria, y también participa en la Red de Salud Mental Noroeste de la Federación Nacional de Colegios, Asociaciones y Sociedades de Psicólogos de México.

Ella comenta que uno de los saldos más dolorosos de la pandemia es que el 94% de las personas que han fallecido no tuvieron más opción que salir de sus casas a trabajar, durante el confinamiento, por ser el único ingreso o sustento de la familia, esto a pesar de los riesgos de contagio. Se trata de personas con bajos recursos económicos, entre ellos obreros, albañiles y camaristas, con niveles de escolaridad de primaria y secundaria.

“Ese es el saldo más doloroso de la pandemia porque fueron personas que no tuvieron el acceso a la información adecuada y poder tener protección del gobierno, pero la otra cuestión es que no podían elegir si se quedaban en casa o no, tenían que salir de su casa porque eran el ingreso de la familia y los proveedores, de ahí el altísimo índice de fallecidos”, indicó.

Este año, la Asamblea de la Federación Nacional de Psicólogos de México acordó entregarle por unanimidad el Premio Mexicano de Psicología en la modalidad de servicios a la comunidad, actividad que desarrolla desde el año 2006.

Betty Hernández ha sido voluntaria en Grupo Pargos, Una luz hacia el mundo para Ciegos y Débiles Visuales, Fundación Diálogos sin Barreras y FODEN (Formación y Desarrollo de la niñez). Asimismo, fue miembro del Patronato del Sistema DIF Municipal 2017-2018 y actualmente es miembro del voluntariado del Sistema DIF Estatal.

Foto: Cortesía | Bertha Hernández Lizárraga

LENTA LA VACUNACIÓN

Betty comenta que la vacuna contra el Covid-19 es una hazaña de la ciencia a nivel mundial, ya que en pocos meses se logró tener a disposición entre 5 o 6 vacunas distinta, pero más allá de los beneficios que traerá la aplicación de esta, el proceso de la vacunación no ha sido tan rápido como se esperaba.

En el caso de Sinaloa, el sector salud habla de poco más de 400 mil dosis aplicadas en una población de más de 3 millones de personas, sin contar que muchas de ellas requerirán de una segunda dosis para su inmunización.

Refiere que la relajación de los protocolos sanitarios y las medidas preventivas como son el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos y la sana distancia entre la población, podría generar un rebrote de casos Covid-19.

Por citar un caso, mencionó la comunidad de El Armadillo, considerada como una población de mediana marginación, contigua a Mazatlán, ya que al mes de mayo todavía no se habían vacunado los adultos mayores por falta de conocimiento y fue hasta que se presentó el primer caso de contagio, que se integraron a la lista para vacunarse en la jornada de los 50 y más.

“Existe el rezago en las comunidades que es donde realmente está el trabajo del voluntariado, en la zona urbana como sea hay muchas maneras de apoyar, pero hay que trasladarse a la comunidad, ahí es donde hay que ponerle no solo el tiempo, sino el corazón, porque ahí es donde están los más vulnerables de los más vulnerables”, agregó.

Foto: Cortesía | Bertha Hernández Lizárraga

NO BAJAR LA GUARDIA

La terapeuta galardonada recomienda a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas preventivas: “El llamado es a no confiarse, el autocuidado es fundamental, lo que todos conocemos: el lavado de manos, y, yo insisto mucho, el cubrebocas, porque no podemos dejar de usarlo, jamás, no estamos todavía para eventos masivos, para tener contactos de grupos numerosos y demás”.

Dijo que el aspecto emocional también es muy importante por los efectos colaterales de la pandemia, que se pueden detectar si se vigila tres elementos importantes: cómo se está durmiendo, en qué condiciones está su calidad de sueño; la alimentación y, la otra, si la persona está realizando actividades físicas como caminar o salir un poco al sol.

Al iniciar la pandemia, se tuvo que enfrentar la crisis emocional derivada del miedo a lo desconocido ante el riesgo de contagio, después vino la etapa de depresión y ansiedad, derivada del confinamiento, que se tradujo también en un incremento de la violencia doméstica o intrafamiliar, y actualmente es la etapa de los duelos.

“Ya pasmos del shock a la negación, de que no nos iba a pasar, porque estuvimos en negación tanto las autoridades como la población, de no va a ser tan grave, en un autoengaño y, finalmente, pasamos a la etapa del enojo, no puedo creer que nos haya pasado, y ahorita estamos en la etapa de la tristeza, y de aprender como finalmente vamos a tener que aprender a vivir con esta condición, con este virus hasta que alcancemos verdaderamente un equilibrio o un aprendizaje”, concluyó.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

CIFRAS

3 de cada 5 pacientes con Covid-19 sufren secuelas emocionales tras recuperarse.

94% de las personas fallecidas eran trabajadores que llevaban ingresos a sus familias durante la pandemia.

PREMIO MEXICANO DE PSICOLOGÍA

(Modalidad de servicios a la comunidad)

Bertha Consuelo Hernández Lizárraga

Primera sinaloense en recibirlo, originaria de Mazatlán.

Es Licenciada en Psicología Laboral, egresada de la Universidad Autónoma de Occidente Unidad Regional Mazatlán. Tiene estudios de Maestría en Psicoterapia Breve Familiar Sistémica y de doctorado en Educación en la Universidad Autónoma de Durango.

Es coach certificado en Assesment Center, Coaching Ejecutivo y de Equipos de Trabajo y en Servicio al cliente por Service Quality Institute.

Diplomado en Hipnosis Clínica Avanzada, Administración de Recursos Humanos y Habilidades Gerenciales.

PERFIL GREMIAL

Presidenta del Colegio de Psicólogos de Mazatlán, A. C. (COPSIMA) Período 2015-2017

Presidenta Comisión de Honor y Justicia del Colegio de Psicólogos de Mazatlán, A. C. (COPSIMA) Período 2018-2020

Secretaria Nacional de Certificación y Acreditación Profesional de la Federación Nacional de Colegios, Asociaciones y Sociedades de Psicólogos de México 2018 (FENAPSIME, A. C.)

Subsecretaria de Relaciones Nacionales CEN FENAPSIME, A. C.

SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL

Voluntaria Grupo Pargos, A. C.

Voluntaria Una luz hacia el mundo para Ciegos y Débiles Visuales

Voluntaria Fundación Diálogos sin Barreras

Voluntaria FONDEN Formación y Desarrollo de la niñez

Miembro del Patronato del Sistema DIF Municipal 2017-2018

Miembro del Voluntariado del Sistema DIF Estatal 2017-Actual

Terapeuta voluntaria Línea Covid del gobierno del Estado de Sinaloa 2020-Actual

Terapeuta voluntaria de la Línea del Consuelo de la Fundación Wellbeing Planet

Terapeuta voluntaria Red de Salud Mental Noroeste FENAPSIME, A. C. 2020









