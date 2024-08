Se veía venir, era prácticamente obligado: Edgar González sobre renuncia de fiscal

Mazatlán, Sin. -El alcalde de Mazatlán, Edgar González Zatarain, señaló que la renuncia de Sara Bruna Quiñónez Estrada a la Fiscalía General del Estado ya se veía venir y era un tema prácticamente obligado, ante las inconsistencias en la carpeta de investigación del caso Cuen.

El primer edil mencionó que la separación del cargo será beneficiosa ante las dudas que hay respecto a la investigación.

"En lo particular te confieso yo sí lo veía venir por las inconsistencias, hoy mismo lo reconoce el presidente de la República y se veía venir el tema prácticamente casi obligado y eso ayuda, porque cuando algo ya está con duda, cuando ya haya ahí una sensación de que las cosas no están bien, hay que mejor cambiar y qué bueno que ella toma esa decisión le reconozco esa parte Sara Bruna que tuvo ese gesto, porque no cualquiera", dijo.

Caso a la FGE

González Zatarain mencionó además que el caso sobre la Muerte de Melesio Cuen Ojeda se haya turbado a la Fiscalía General de la República ayudará a que haya una investigación más profunda y exacta y que el tema no se quede en las mismas voces que de una u otra forma ya no tienen el mismo efecto en la ciudadanía al quedar muchas suspicacias.

"Va a ayudar a esclarecer y por supuesto es benéfico porque hoy las cosas se tienen que hacer con más cuidado, hay muchos "peritos" en las redes sociales un video que todo mundo lo analizamos y todo mundo damos una versión, y me incluyo, todo el mundo traemos una versión distinta, ese tipo de cosas suceden cuando empiezas a soltar información de la investigación obviamente lo vas a exponer y siempre que lo hagas aunque esté bien a mucha gente lo va a dejar con duda", añadió.