Se van a casa mientras pasa la pandemia

Mazatlán, Sin.- Al menos 10 negocios del mercado "José María Pino Suárez" de Mazatlán han cerrado en los últimos 4 días debido a que resultan incosteables las ventas ante la falta de clientes.

Alejandro Ontiveros Aramburo, Secretario de la Mesa Directiva del recinto comercial, comentó, el cierre de locales fue a petición de las autoridades, tras haber negocios que no registran ventas, en el actual período de pandemia.





Protección Civil junto con Oficialía Mayor han estado haciendo operativos de concientización hacia negocios que no son esenciales, para que no insistan en abrir pese a que no tienen ventas Alejandro Ontiveros Aramburo









La mayoría de los locales que tuvieron que cerrar, indicó, venden productos que raramente consume la población hoy en día como son lentes, bolsos, sandalias para la playa y bisuteria.

Actualmente, señaló, la gente acude al mercado a comprar artículos de primera necesidad, que están relacionados con la canasta básica y cuyas ventas se mantienen en un 30 por ciento.

























