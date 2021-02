Se tambalea la alianza: Rebelión en coalición "Va por México"

Culiacán, Sin.- ¿Será que de un momento a otro se rompa la coalición “Va por México”? Cada vez crece más esta posibilidad en los corrillos políticos, se dice que en el PAN la inconformidad está a la orden del día porque el PRI agandalló, las mejores posiciones y al albiazul les dejaron sólo migajas.

“Esto está muy complicado”, acepta el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega, pero aclara que no hay nada de divorcio, que todo sigue “firme, pero…"

Local Rocha cierra precampaña; aseguró estar en recuperación de Covid-19

Todo parecía que primero el noviazgo había iniciado con buenos augurios, se coqueteaban. Los arrumacos como tortolitos se ventilaban en las redes sociales, hasta que se consumó el matrimonio y de testigo tuvo al PRD.

Apenas iniciaba el romance, pero ni siquiera hubo luna de miel, el PRI como marido posesivo, insaciable y el PAN como una mujer sumisa, apenas si levantaban la ceja, no vaticinaba buenos augurios, pero como en muchos matrimonios, donde la mujer cree que como la quieren la tratan así… por eso aguantó unos días.

Escena en varios actos

Primero el PRI puso al candidato a la gubernatura porque es el partido que tiene mayor votación en el estado, esta nueva imposición, no les gustó, porque nunca fueron consultados, todo se hizo en lo oscurito, y aunque a muchos panistas, el candidato no es de su predilección, por lo tanto, no lo reconocen por ser “una imposición”, además los priistas tomaron los distritos más redituables, eso empezó a hacerle ruido al PAN, veía que lo que se había hablado durante el “noviazgo”, de quitar de en medio a los morenos son puros “supuestos”.

Foto: Cortesía | PRI

Igual en las diputaciones federales, el PRI tomó cuatro candidaturas, el PAN dos y al PRD una. Ahí empezó la disolución del “matrimonio”, una alianza cuestionada hasta por los mismos integrantes de Acción Nacional, que sin consensos con las bases los llevaron a esta “relación tóxica”.

A muchos panistas no deja de darles vuelta en la cabeza, que de nada va a servir la alianza, porque el PRI finalmente entregará la gubernatura a Morena y otros escaños.

Local Le voy a ganar a Faustino Hernández la alcaldía: Alonso Ramírez

“Ni Marko Cortés ni Juan Carlos Estrada hablaron con las bases para pedir permiso, ahora nosotros nos vamos porque ya no vemos nada del partido con el que estábamos, nosotros queremos ganar, pero con la gente de nosotros”, dice uno de los más de 100 panistas que dejaron su militancia de años junto con El Diablo Higuera.

Al fin el PAN, desengañado, el 23 de diciembre, ya no quiso seguir con esa farsa y se negó a firmar la coalición total en Sinaloa, defendiendo lo poco que le quedaba de su honor: las presidencias municipales.

Rebatinga

Estaba la posibilidad de llevarlas las alcaldías en candidaturas comunes o compartidas, siempre y cuando los perfiles de los aspirantes reunieran algunos requisitos que el PAN pedía, como el tener más afinidad ciudadana, pero esto no ocurrió así, el PRI nuevamente engañó y soltó sus 18 candidaturas, por lo tanto, el PAN elegirá a sus propios candidatos.

“Esto está muy complicado… el 23 de diciembre no firmamos el convenio porque lo que nos ofrecía el PRI no era justo…seguimos en la misma. Ellos están siendo poco generosos y así no vamos a transitar”, lamentó el dirigente estatal del PAN en un audio que se filtró a las redes sociales el fin de semana.

Foto: Cortesía │ Juan Carlos Estrada Vega

Puedes leer: Gestionan locatarios del centro apoyo financiero en la Secretaría de Economía

Pidió que se preparen para el Plan B es precisamente que vayamos solos en cada uno de nuestras alcaldías con candidatas y candidatos rentables.

Estamos en una situación de riesgo a nivel nacional, por eso estoy buscando todas las vías posiblesDirigente del PAN

Así mientras el PRI ya tiene a sus precandidatos registrados para las diputaciones locales y para la presidencia municipal, el PAN no tiene nada concreto, no tiene cuadros que les aseguren el triunfo, no ha sacado tan siquiera las convocatorias, aunque el plazo vence en marzo y esperan convencer a ciudadanos comunes y corrientes que los represente en las urnas, pero no quieren que les pase lo que a Morena que por agarrar gente de las esquinas, hoy la política en Sinaloa es una vergüenza.

























Lee más aquí: