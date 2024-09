Se reunirá alcalde con encargados de centros de rehabilitación por tema de seguridad

Mazatlán, Sin.- El alcalde Édgar González informó que se reunirá con los encargados de los centros de rehabilitación debido a las denuncias públicas en redes sociales sobre la privación de la libertad de internos en estos centros.

El primer edil señala que hasta el momento no se ha recibido una denuncia formal al respecto, y todo ha quedado en rumorología, aunque algunos familiares en redes sociales han evidenciado el delito.

"Voy a pedir una reunión con ellos para el viernes para ver qué temas podemos colaborar o ayudar, desconozco, solo lo que he leído, oficialmente no tengo nada, son los familiares los que han estado comentando, pero yo en lo particular desconozco la dinámica al interior", dijo.

Agregó que dentro de lo que cabe, Mazatlán está tranquilo y normal, ya que no han habido hechos violentos que paralicen la ciudad, a excepción del asesinato del policía, pero que no tiene nada que ver con enfrentamientos entre grupos armados, aseguró.

Para saber

En redes sociales, familiares piden la colaboración de la ciudadanía para localizar a Alejandro Trujillo Cruz, de 30 años, quien era interno de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Valle Bonito.

Según la denuncia, fue visto por última vez la madrugada del 23 de septiembre, luego que hombres armados lo sustrajeron de un centro de rehabilitación.