Se reúnen alcaldes con Rocha Moya para ver pendientes

Mazatlán, Sin. -El alcalde Édgar González acudió el miércoles a Culiacán a una reunión de presidentes municipales con el Gobernador Rubén Rocha Moya, para tratar varios temas pendientes que dejarán a las administraciones que tomarán posesión próximamente.

El edil mazatleco informó que solo se abordó el tema del cierre de administración y las gestiones que están pendientes con el Gobierno del Estado, pero no se tocó el tema de seguridad.

También puedes leer: La obra pública municipal de Mazatlán será monitoreada con micrositio

"Es el tema de los cierres, normal, cómo vamos, qué le hace falta a uno, al otro, el tema de gestiones pendientes que haya con el Gobierno del Estado, reuniones de trabajo", dijo.

Sin especificar qué, apuntó qué hay gestiones pendientes con la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Bienestar.

Aseguró además que no ocupará de recurso extra para el cierre de administración, al contrario, dejará finanzas sanas.

¿Y la seguridad?

Pese a los recientes hechos violentos en la capital del estado, Badiraguato y en El Rosario, el tema de seguridad no se abordó en esta reunión.

"No se tocó, normalmente no lo tocamos nosotros los alcaldes, siempre ese tema lo ven a nivel de la Mesa Estatal de Seguridad con las dependencias federales, y todo eso, no es un tema que nosotros lo veamos", apuntó.

González consideró además que estos acontecimientos no afectan a Mazatlán como destino turístico, incluso, comentó que en Culiacán ya no es novedad.

"Nada, porque yo siempre lo he dicho, Culiacán siempre ha tenido, no es novedad, siempre nos enteramos de que se enfrentaron, de que hubo asesinatos, eso ha sido por décadas y no afecta, obviamente la afectación que tenía que haber dado ya la dieron desde hace muchos años, ya no hay más afectación", declaró.