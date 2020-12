Se respetará el resultado de la consulta del Carnaval

Mazatlán, Sin.- En acuerdo, y muy contento por el resultado de la consulta ciudadana para determinar si debía llevarse a cabo el Carnaval de Mazatlán 2021, dijo sentirse el presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres.

"Estamos muy contentos, porque el pueblo fue el que decidió y mayoritariamente dijeron que no querían Carnaval. En primer lugar, felicitar a los ciudadanos que participaron, los que no participaron que ni se quejen, no tienen calidad para opinar", dijo.

Local No habrá Carnaval de Mazatlán 2021

Incluso, dijo estar feliz de que no haya Carnaval, a pesar de que al anunciar la polémica consulta popular, lo que buscaba era responsabilizar a los ciudadanos y Ayuntamiento, en caso de que hubiese un rebote de contagios de coronavirus; ahora expresa que es mejor privilegiar la salud.

"Yo estoy feliz de que no haya Carnaval, Mazatlán en el país destaca con buen manejo del Covid-19, esto pudiera haber provocado que se recrudeciera y nos afecta económicamente a todos y si bien es cierto hay muchos intereses de mucha gente, porque significa mucho ingreso, es mejor privilegiar la salud, estoy de acuerdo", expresó.

Sin embargo, al parecer, planea llevar a cabo un "pequeño" evento o festejo para tratar de compensar y de evitar que todos aquellos que ya habían realizado alguna reservación en hoteles para esas fechas, las cancelen.

"Vamos a ver qué podemos hacer con la gente que reservó, ya que es muchísima, que no cancele sus reservaciones; un evento, no a nivel de Carnaval, algo que digan: 'bueno, voy a Mazatlán de todas formas' ", agregó.

Puedes leer: Arranca consulta ciudadana para el Carnaval 2021

Foto: Cortesía │ Ayuntamiento de Mazatlán

A propósito del recurso que se dejará de invertir en la máxima fiesta porteña, comentó que podría redireccionarse en apoyo al Centro de Atención Covid-19 o en obra pública.

Hay muchas cosas por hacer, podemos apoyar a los enfermos de Covid, en hacer más diagnósticos gratuitos, en hacer obra pública y no gastar lo que se gasta en Carnaval

Benítez Torres









Lee más aquí ⬇

Local Organizaciones ciudadanas dicen no a la consulta y al carnaval