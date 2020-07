Se reinician operaciones en paseos por la ciudad

Mazatlán, Sin.- Después de tres meses y medio, los prestadores de servicios en la modalidad de paseos por la ciudad a bordo de vehículos, reinician operaciones con grupos de vacacionistas.

El operador turístico Rodrigo Rodríguez Peralta manifestó que a partir de este fin de semana tienen programados algunos paseos por la ciudad, pero las unidades prestarán el servicio a un 50% de su capacidad.

Comentó que por el momento operaran con grupos privados a través de reservaciones, ya que con la capacidad permitida en las unidades, no es rentable la operación al público en general.

Detallo que ya tienen reservaciones de grupos pequeños de Chihuahua y Nuevo León que vendrán a Mazatlán y estarán prestando el servicio cumpliendo con todas las medidas preventivas y respetando los protocolos de sanidad.

Vamos a esperar que caigan las rentas con grupos privados, porque con la capacidad del 50% de la unidad no es rentable hacer la operación al público en general, pero sí estamos disponible para grupos, tengo confirmados para a partir de este viernes.

Rodríguez Peralta

Rodríguez Peralta señaló que las unidades donde ofrecen los servicios de paseos guiados por la ciudad son para 40, 30 y 20 personas, pero que en esta reapertura turística tendrán que adaptarse a la nueva normalidad.

Indicó que con el turismo que llega al destino, este periodo de verano pudiera ser favorable para todas las actividades ligadas a este sector, aunque no como en años anteriores.

Sin embargo, llamó a todos los prestadores de servicios, autoridades y clientes a poner de su parte y cumplir con las medidas sanitarias pare evitar contagios del Covid-19.

Debemos de usar el cubrebocas y respetar la sana distancia, porque hemos visto mucha gente en los principales atractivos donde no se cumple y como que no aprendimos el mensaje o no le entendimos a la cuarentena.

Rodríguez Peralta

Esto no es la nueva normalidad, sino la nueva antigüedad.

DATO

50% del total de la capacidad de las unidades podrá ser utilizada.

RESERVACIONES

Operadores turísticos ya tienen reservados paseos por la ciudad para el fin de semana con personas que vienen de Chihuahua y Nuevo León.





