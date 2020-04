Se reforzarán filtros sanitarios en frontera de Sinaloa y Nayarit 

Culiacán, Sin. Los gobiernos de Sinaloa y Nayarit firmaron un convenio de colaboración con el fin de fortalecer los módulos de evaluación en ambos estados, para las personas que continúan viajando por la vía terrestre.

Por parte del Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel y el mandatario estatal de Nayarit, Antonio Echevarría García, afirmaron que esta medida es con la intensión de limitar los contagios de Covid-19 en los estados vecinos, y tener mayor atención en los próximos días que se tiene contemplado como los más críticos.

Ordaz Coppel, expresó que lo más importante es priorizar la vida de las personas, en donde el coronavirus es un enemigo invisible, en el que con solo acciones contundentes y firmes se logrará superar el problema.

Necesitamos hacer un mayor esfuerzo, un mayor sacrificio, estas semanas son determinantes, son quizás las más importantes, por lo tanto, debemos ahorita hacer que la gente esté más en sus domicilios, que se resguarden en sus casas.Ordaz Coppel





En los puntos de revisión en los límites de ambas entidades federativas se fortalecerán los chequeos, en donde se tomará la temperatura de las personas que se estén trasladando, para que en caso de tener algún síntoma siga el protocolo necesario.





El mandatario estatal de Sinaloa, comentó que la medida para evitar mayores contagios y decesos por coronavirus, es que cada quien haga la tarea que le corresponda, por un lado, los gobierno y por el otro la ciudadanía.

Asimismo, el Gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, reafirmó que se busca disminuir el impacto en contagios y decesos, ya que, si no son capaces de encontrar éxito, los sistemas de salud colapsarán.

Creo que es momento de decirlo muy claro, nuestra gente muere por el coronavirus y por desgracias habrá más decesos y en gran medida seguirá siendo por nuestra falta de responsabilidad, porque no nos quedamos en casa, porque no extremamos los cuidados y porque no guardamos sana distancia. Antonio Echevarría García





















