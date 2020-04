Se quejan de mal servicio en clínica del Issste

Mazatlán, Sin.- Derechohabientes del Issste se quejaron de la falta de medicamento en la farmacia, el mal servicio que reciben en esta clínica, el ausentismo de médicos especialistas, las aglomeraciones en la puerta principal de acceso y de que no se respetan las citas programadas.

Por todo esto, demandaron que las autoridades intervengan para que se resuelva esta problemática que se agudizó con la emergencia sanitaria por el Covid-19 y los protocolos de seguridad.

Dijeron que el problema más fuerte es que no se respetan las citas programadas que se realizan vía telefónica, ya que al llegar los ponen a hacer fila y les dan turnos a través de fichas.

Lilia del Carmen Rodríguez, de Villa Unión, padece de la tiroides y de desgaste de huesos. Ella acudió a la clínica con cita programada a las 9:00 de la mañana, pero al llegar tuvo que pelear para que le entregaran una ficha con el turno 34.









Quien tiene cita con especialistas no hay, a mí me tocaba consulta con el médico familiar, no hay especialidad, y los que tenemos tratamiento por mes qué, no hay trauma, no hay ginecólogo en la tarde, no hay laboratorio, no hay especialidades, es raro el que está viniendo, pero no hay, ahora el que tiene medicamento cada mes, los diabéticos, que no hay insulina, casi no hay medicamentos Lilia del Carmen Rodríguez, de Villa Unión









Isidoro Galindo, de la colonia Salvador Allende, tiene diabetes, él acudió a la clínica con cita para las 10:30 de la mañana, sin embargo, se le dijo que el médico internista que lo iba atender no se encontraba.









No queda otra mas que esperar a que pase todo esto, ahorita tengo insulina, tres pomos, me alcanza para tres meses, pero eso quien sabe, no sabemos cómo están las cosas, si esto va a terminar pronto o no, si no hay que le vamos hacer, uno ya está muy viejo, pero se acaban los viejos y siguen los nuevos Isidoro Galindo, de la colonia Salvador Allende









Juan Manuel Borgoñ, de la colonia 12 de Mayo, vino a consulta con su esposa y uno de sus hijos hace 15 días, por problemas de la presión y convulsiones, y les dijeron que tenían que regresar otro día por el medicamento, porque no había.









Es muy sencillo, si no va a haber medicamento, únicamente la consulta, que lo digan a los medios, para qué venimos 'dioquis'; es que eso ya es nacional, si saben bien que hay hipertensión y diabetes, eso es lo que debe de existir en la farmacia, pero nunca tienen Juan Manuel Borgoñ, de la colonia 12 de Mayo





Lilia del Carmen Rodríguez, de Villa Unión. Foto: Juan Carlos Ramírez │ El Sol de Mazatlán











Mucha gente viene desde Nayarit y de Escuinapa, que se vienen de un día antes para estar tempranito, y no las están atendiendo, porque no están respetando las citas, la gente está peleando porque no tienen ficha, a mí eso se me hace mal

Lilia del Carmen Rodríguez, de Villa Unión













