Se quedan dos mil 800 pescadores sin empleo en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La pandemia del Covid-19 y la falta de empleo mantienen al sector pesquero en una situación crítica y desesperada en plena temporada de capturas de camarón.

El administrador del Refugio Pesquero del Parque Bonfil, Francisco Castillo López, manifestó que actualmente 150 barcos, que representan el 30% de la flota pesquera, se encuentran en las labores de pesca en altamar; el resto está en los muelles.

"El problema sigue siendo el precio del diesel marino, que está muy alto y no hay apoyo, y eso hace que la gente prefiere no perder y no salir a pescar, ese es el motivo básico que origina que la pesca esté estancada", dijo.

Castillo López dijo que al amarrar los barcos de manera anticipada, los pescadores se quedan sin empleo, en este caso son solo alrededor de mil 200 pescadores, de los cuatro mil que hay, los que actualmente tienen empleo.

"Este problema se presenta año tras año y mientras que los gobiernos no tomen en cuenta a este sector tan importante, va a seguir así y va a ir muriendo poco a poco", expresó.

Además, a esto se le suman las poco más de mil 200 mujeres maquiladoras que trabajan en las plantas procesadoras que dependen 100% de la producción de camarón.

"Las maquiladoras, que son parte del sector pesquero, que son cíclicas y que dependen prácticamente de si hay producción, también la pasan mal, al no haber camarón obviamente esas mil 200 maquiladoras se quedan sin trabajo", comentó.













