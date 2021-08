Se queda la basura en las calles de Pradera Dorada 5

Mazatlán, Sin.- Las fallas en el servicio de recolección de basura son una constante en la ruta que abarca el fraccionamiento Pradera Dorada 5, ya que desde hace una semana el camión recolector no ha pasado por ahí.

Debería de pasar martes, jueves y sábado, sin embargo, cuando falla un día, no siempre pasa al siguiente, sino hasta el tercer día, además de que tampoco pasa a su hora.

Los vecinos ya no aguantan la problemática. Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

Esta situación molesta a los vecinos, pues sacan su basura y al quedarse varios días en la banqueta, los perros rompen las bolsas y desparraman los deshechos por todos lados.

"Tarda una semana en pasar, debería de pasar martes, jueves y sábados. Aquí tenemos los patios chicos, por eso los vecinos la siguen sacando, yo me aguanto, no me gusta sacarla y que los perros que ahí desbaraten las bolsas", reportó Marina, vecina del lugar.

Por su parte, Jessica comenta que el camión recolector ha tardado en pasar hasta dos semanas.

Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

Ya tiene una semana que no pasa, pero esta falla es muy constante, a veces pasa una semana sí, una semana no.

Jessica

Osvaldo menciona que en las demás rutas de la zona sí ha visto al camión pasar, pero ya no llega hasta las calles que comprenden su domicilio.

Me he fijado que en las rutas de las otras Praderas sí pasa, pero en esta ha fallado mucho. A veces no viene ni martes ni jueves, sino hasta el sábado.

Oswaldo













