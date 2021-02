Se queda "corta" revisión financiera al Ayuntamiento

Mazatlán, Sin.- La Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, señaló que el Órgano Interno de Control se quedó corto en su función cómo órgano fiscalizador, ya que las mil 453 revisiones que realizó a dependencias municipales y paramunicipales de Mazatlán durante los últimos tres años, fueron más arqueos de caja o inventarios que auditorías o revisiones financieras a fondo.

“En cuanto a la cuestión de los expedientes, de lo que tiene que ver con darle seguimiento o profundizar en las revisiones y en las denuncias, vemos que se quedó corto, pero la talacha sí fue fuerte”, expresó.

De acuerdo a un reporte hecho por el Órgano Interno de Control, en los últimos tres años se realizaron 132 auditorías financieras, 89 supervisiones en ejecución de matriz de riesgo, 425 análisis de estados financieros presupuestales, 97 auditorías de inventario físico, 338 revisiones de caja chica y receptora de ingresos, 364 participaciones en el operativo alcoholímetro y 8 eventos y fiscalizaciones.

“De acuerdo a esto sí hay bastante trabajo que hizo el OIC, pero se trabajó por encimita, le faltó irse a fondo, no es un arqueo de caja lo que se tiene que hacer, sino una revisión profunda, ahí es donde nosotros hacíamos el acento de por qué no se revisaba a fondo, sabíamos que había fuga, quiénes lo hacían y que realmente se llevara el proceso de una investigación, en alumbrado por ejemplo”, apuntó.

Indicó que este órgano fiscalizado tiene la forma para hacer las revisiones más a fondo, pero se quedaron cortos.

Comentó que desde que se dio el fallo del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa a su favor, la Sindicatura a su cargo ha presentado al OIC los documentos correspondientes a las revisiones hechas a las direcciones de Bienestar y Desarrollo Social, Planeación de Desarrollo Urbano, Instituto Municipal de Planeación, Acuario Mazatlán, el Instituto de Cultura, Turismo y Arte, y está por entregar la del Instituto Municipal del Deporte, con observaciones que no fueron solventadas.

Dijo que la dependencia con más observaciones ha sido el Instituto Municipal del Deporte con 63, las cuales están en proceso de resolverse y en caso de que no se haga, también se canalizará la revisión al Órgano Interno de Control para que determine si son faltas graves o no.

Bojórquez Mascareño refirió que las revisiones a las dependencias por parte de la Sindicatura que preside ha tenido mucha oposición; sin embargo, con los fallos del TIEESIN se ha podido avanzar en los mismos.

“Del primer fallo en junio pasado entramos a las dependencias y seguimos revisando, nos pararon un poco y el fallo del 2 de diciembre, ahí si nos metimos de lleno, en el proceso se solventaron algunas observaciones, pero otras no, esas que no se solventaron fueron las que se enviaron al OIC para que ellos hagan bien la investigación y para que vean si son faltas graves o no graves”, añadió.

La Síndica aclaró que en el documento que ella envía al Órgano Interno de Control sobre la revisión hecha se explica y fundamenta las observaciones que no fueron solventadas por la dependencia, para que ellos investiguen a fondo y hagan lo que corresponda, si la falta es grave o no.

REVISIONES DEL OIC 2018/2019/2020

Auditorías financieras: 63/50/19 = 132

Supervisión en ejecución de matriz de riesgo: 36/53/0 = 89

Análisis de estados financieros presupuestales: 104/180/141 = 425

Auditoría de inventario físico: 37/38/22 = 97

Revisión de caja chica y receptora de ingresos: 105/167/66 = 338

Operativo Alcoholímetro: 166/147/51 = 364

Eventos – fiscalizaciones 0/8/0 = 8

TOTAL: 511/644/299 = 1,453

