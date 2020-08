Se preparan comercios para acatar Ley Antiplástico

Mazatlán, Sin.- A partir del 20 de julio entró en vigor la ley “antiplástico” en el estado de Sinaloa, la que prohíbe la comercialización, distribución o entrega de productos de plástico no biodegradables en establecimientos comerciales, supermercados y restaurantes.

A manera de prórroga, se les otorgó tres meses antes de empezar a sancionar, así los comercios tienen la oportunidad de vender o expedir el plástico no biodegradable en existencia.

Por ello, quienes se dedican a la venta y distribución de estos artículos en el puerto ya preparan, al introducir cada vez más en su inventario productos que son amigables con el medio ambiente.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Todavía hay desechables no biodegradables, pero desde inicios de año comenzamos a introducir los biodegradables, no es su totalidad, porque aún no hay variedad, pero sí lo que son las bolsas, los popotes, charolas, platos, vasos", comentó Dalia, empleada de Surticentro.

Agregó que sus mismos clientes le han preguntado a partir de cuándo se va a exigir solamente el uso de los biodegradables, pues la nueva versión viene con una diferencia de precio más elevada y ante la crisis por la pandemia, todavía deciden llevar lo más económico.

"La gente ya nos está pidiendo lo que es en material biodegradable, nos están llegando tenedores, cucharas, contenedores, platos, vasos, cucharas, nada más falta de llegar la bolsa de rollo", señaló Liliana, de Plásticos y Especies Teresita.

Lee también: Cumpliendo el plazo: Sinaloa le dice adiós a las bolsas de plástico

Pese a esto, aún cuentan con una gran cantidad de productos no biodegradables y aunque les dieron la prórroga de tres meses, considera que habrá pérdidas, pues teme que no alcance a salir toda la mercancía.

Ya estamos ingresando entre nuestros productos esa modalidad en bolsas para la basura, no todos las procuran, más que nada los que tienen negocio.

Maday, de Plásticos La Bolsa

Las marcas que predominan en el mercado y que ya han cambiado a esta modalidad, son Reyma, Green Fantasy y Super Seda. El principal componente de estos productos son aditivos y fécula de maíz, que tienen una rápida integración al medio ambiente con una degradación de 1 a 5 años y no afecta la cadena de reciclaje.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Los productos que se comercializan son bolsas, vasos, platos, charolas, cubiertos, popotes, conos de papel y entre otros.

Sus precios depende el producto, por ejemplo, los rollos de bolsa se encuentra desde 25.20 hasta 65.60 pesos, charola térmica de 50 piezas en 27.80 pesos, vasos de #10 con 50 piezas en 34.20 pesos y charolas y/o tenedores con 50 piezas en 8.60 pesos.









Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast









Lee más aquí ⬇

Local Bajas ventas registran comerciantes de Cerritos

Local Se recupera industria de la construcción

Local Detectan primeras acciones de pesca furtiva en Escuinapa