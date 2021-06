Se “pierden" 500 metros cúbicos de agua potable en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- De los dos mil 200 metros cúbicos por segundo de agua que se producen en Mazatlán en la planta potabilizadora Los Horcones, sólo llegan se aprovechan mil 700 metros cúbicos por segundo en la ciudad, reconoció el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez.

Durante una reunión con socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción delegación sur, detalló que Mazatlán ha venido creciendo y sobre esa línea mucha gente se ha colgado.





"Si nosotros pusiéramos otras líneas de Los Horcones a Mazatlán me llegan los dos mil 200 litros, ya ustedes pregúntese dónde queda el agua", dijo

Manifestó que en estos momentos están produciendo entre 250 y 300 metros cúbicos por segundo en la potabilizadora Miravalles, que llegan completos a los tanques de la ciudad.

"Estos litros que nos está dando es suficiente para mantener a Mazatlán con agua, si alguna colonia no la tiene no es porque haga falta, toda la ciudad tiene agua no hay ningún problema hídrico, en el caso de las Praderas donde se tienen 7 mil casa y Monteverde donde tenían muchos problemas ya tienen el agua 24 horas", expresó.

Núñez Gutiérrez indicó que el turismo flotante que tiene el destino es demasiado y la falta de agua se notaba sobre todo los fines de semana.

Manifestó que Sinaloa padece un 84% con sequía durante y 18 pueblos declarados con sequía severa y en el caso del municipio de Mazatlán los efectos han disminuido.

El funcionario municipal adelantó que, para los próximos tres años se dará continuidad a los programas que se tienen y se presentarán nuevos de tratamiento de aguas residuales.









