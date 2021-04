Se olvidan candidatos de la inclusión

Mazatlán, Sin.- A pesar de mencionar una y otra vez el tema de la inclusión en sus discursos proselitistas, hasta el momento ningún candidato en este proceso electoral ha convocado a representantes de asociaciones y organismos que apoyan a la población de personas con alguna discapacidad para integrarlos y conocer sus propuestas, señaló la presidenta de la Red de Padres con Hijos con Discapacidad, Hilda Guillén Ledezma.

Refirió que la propuesta principal es generar empleo a las personas con alguna discapacidad, ya sea integrarlos de manera directa en áreas de gobierno o abriendo microempresas, así como promover programa de apoyo directo, sin mediadores, y realizar un censo real de la población, incluyendo número de personas y tipo de discapacidad.

“Hasta ahorita no estamos al tanto de las propuestas que se mencionan en las campañas, todavía no nos han convocado, ya arrancaron las campañas, pero hace falta platicar con el grupo y estar informado de las propuestas, debe de ser un tema principal el abordarlo, nosotros como Red nos interesa mucho que se hable del tema y no vayan a dejar a la deriva el tema de la inclusión”, expresó.

Dijo que si bien se han visto avances de inclusión en los programas gubernamentales de la presente administración, en cuanto a la disminución de las barreras urbanas y el acceso a los espacios públicos, falta mucho por hacer en la materia.

Incluso, refirió que dos hijos de padres integrantes de la Red que representa, entraron recientemente a trabajar en el sistema DIF, algo que antes no se veía.

“Están contratando personal con diferente discapacidad, les están dando la oportunidad de poder ponerse en el ámbito laboral, y eso no lo habíamos visto antes, quiere decir que van bien, pero falta más inclusión”, apuntó.

Ente las propuestas a considerar, agregó, se encuentra el apoyo directo a las personas con discapacidad, la creación de microempresas donde puedan desenvolverse y la elaboración de un censo.

Puso de ejemplo de microempresa, la operación de una fábrica de escobas y trapeadores en el estado de Aguascalientes, donde trabajan sólo personas con discapacidad visual, y que pudiera ser replicada en Mazatlán.

“No hay tantas oportunidades de trabajo porque piensan que ellos no pueden hacer nada, pero hay empresas que son manejadas por puras personas ciegas, la fábrica de escobas y trapeadores es una propuesta ideal para Mazatlán, poner una empresa y hay mucho chico adulto ciego y que no tiene trabajo, sería una oportunidad, una microempresa sería lo ideal”, indicó.

SIN REGISTRO

Mientras que el DIF municipal estima que hay alrededor de 5 mil personas con alguna discapacidad en Mazatlán, integrantes de la Red de Padres con Hijos con Discapacidad considera que son muchos más.













