Se ofrece Rocha a ayudar a recabar firmas para el proceso de revocación de mandato

Culiacán, Sin.- Luego de que un grupo de ciudadanos solicitaran ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) un proceso de revocación de mandato para el gobernador Rubén Rocha Moya, el mandatario se ofreció a ayudarles a reunir las firmas para que se lleve a cabo.

El titular del poder Ejecutivo aseguró ser partidario de dicho ejercicio, y recordó que fue él quien envió la iniciativa de reforma al Congreso del Estado para que existiera el derecho de Revocación de Mandato en la entidad.

“Un gobernante que no funciona, no tiene por qué aguantarlo la gente todo el periodo, hay que revisarlo”, indicó.

Para que la votación de revocación de mandato se realice, se necesita que al menos un 10 por ciento por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores del estado estén de acuerdo, por lo que Rocha Moya se ofreció a ayudarles a recabar las firmas.

“Como estoy seguro que no son capaces de reunir el número de ciudadanos que se necesitan para pedirla, me ofrezco a buscar la manera para que los junten”, manifestó.

Y aunque aseguró no tenerle temor a la revocación de mandato, el gobernador pidió que no se use este instrumento como un elemento político. Llamó a no manchar una figura que, de acuerdo al mandatario, se ha dado para la democracia.