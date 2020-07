Se niega Instituto de Cultura a rendir cuentas a Síndico Procuradora

Mazatlán, Sin.- Con el mismo argumento con el que respondieron la Jumapam y la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán le negó el acceso a la Síndico Procuradora para que realizara una revisión pendiente a esa paramunicipal.

Elsa Bojórquez Mascareño aseguró que sigue la "cerrazón" en el gobierno municipal para que ella haga su labor en aras de la transparencia, pese al fallo del Tribunal Estatal Electoral.

Dijo que las tres dependencias argumentaron que ella no tiene facultades para realizar una revisión o una investigación, cuando esa es su función, pero además contradice el fallo del Tribunal Estatal Electoral, en el que se les ordena colaborar con dichas atribuciones.

“Ya me respondieron que no, con el mismo argumento, ha de cuenta que copiaron y pegaron, el mismo argumento que dio Jumapam y el de Planeación es el que da Cultura: en 9 o 10 hojas tamaño oficio, lo mismo que me dijeron en la primera revisión, que no tenemos facultades y que ellos van a comprobarlo, mientras que el fallo del Tribunal es que sí tengo facultades y que deben permitir la entrada”, expresó.

Indicó que la única dirección que ha permitido la revisión es la de Bienestar y Desarrollo Social y en el caso del Órgano Interno de Control, envió algunos expedientes, pero no toda la información solicitada.

Con respecto a las demandas interpuestas ante el Órgano Interno de Control, dio a conocer que este año la Sindicatura en Procuración ha interpuesto 64 denuncias en contra de funcionarios y servidores públicos de las diferentes direcciones, dependencias y paramunicipales, cifra similar a la del año pasado, las cuales siguen "atoradas".

“Están atoradas en el Órgano Interno de Control, el titular (Rafael Padilla Díaz) acaba de decir que hay 400 casos para revisión, yo le he solicitado información porque está dentro de mis atribuciones revisar lo que él revisa, y él no me ha enviado información de esos 400 casos que dice él que está revisando”, apuntó.

Dijo que esperará a ver qué resuelve el Tribunal Estatal Electoral, una vez que reanude sus labores el próximo 3 de agosto, ya que no tiene caso seguir enviando solicitudes de revisión a otras dependencias, cuando tres salieron con la misma respuesta.

“No tiene caso, se hizo un muestreo y en ese muestreo me salen tres con la misma información, porque tienen línea de hacer eso, de no permitir la entrada para una revisión”, indicó.

Comentó que incluso, el presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres envió un oficio firmado por él a los directores y regidores, donde asegura que hay una impugnación presentada por funcionarios ante la Sala Regional del Poder Judicial de la Federación, y que mientras esta no se resuelva, los efectos de la resolución del Tribunal Electoral de Sinaloa están suspendidos.

“Las disculpas serán aceptadas cuando lleguen, pero lo que a mí me preocupa más es la revisión, que no se acate un fallo donde se permita revisar, ahí ya son palabras mayores, ahorita estoy revisitando la oficina de Bienestar y del Ayuntamiento, en eso estamos y esperando para hacer las otras revisiones, vamos a seguir”, concluyó.

CIFRAS

64 denuncias ante el Órgano Interno de Control han presentado este año la Sindicatura en Procuración en contra de funcionarios públicos municipales.

3 dependencias paramunicipales se han negado a la revisión de la síndico Procuradora: Jumapam, Planeación y Cultura.

EXCUSA

Las dependencias que se han negado a la revisión argumentaron que la Síndico Procuradora no tiene facultades para realizar una investigación.





