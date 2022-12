Se mantiene la fecha de apertura del puente El Quelite para el 15 de enero

Mazatlán, Sin.- "Lo importante es que no se retrasa más en la apertura, dentro de todo lo malo, lo bueno es que no hubo pérdidas humanas, no hay nada que lamentar solo lo material y lo tendrá que lamentar más la empresa constructora", afirmó el alcalde de Mazatlán, Edgar González Zatarain, al ser cuestionado sobre el colapso de las vigas del puente en construcción de El Quelite.

El munícipe dijo que este hecho fue un accidente, un error de cálculo, tal como lo explicó el secretario de Obras Públicas del estado, José Luis Zavala Cabanillas.

También te puede interesar: No costará más recursos el colapso en vigas del puente El Quelite: Obras públicas

"Lo que provocó que en efecto dominó se fueran cayendo los trabes, que no tiene nada que ver, explicó, con la calidad de la misma, no, es un asunto del acomodo que golpearon una trabe y se fueron cayendo todos", agregó.

Se mantiene fecha de apertura

González Zatarain señaló que la información que se tiene es la misma que han dado a conocer las autoridades estatales, pues son ellos quienes llevan el proyecto junto con gobierno federal.

Precisó además que por esta misma razón, por parte del municipio no había ningún tipo de supervisión en la obra.

El munícipe añadió que aun después de este percance se mantiene la fecha de inauguración, que es el 15 de enero, por lo que seguramente la constructora tendrá que trabajar doble turno para acabar a tiempo.

"Para la empresa representa más gasto, no en sí, para el proyecto, no porque la empresa es la que tiene que hacerse cargo de reponer eso, porque esto se paga con estimaciones, no es algo que no se pueda recuperar, la propia empresa se está haciendo responsable", añadió.

Para saber

En septiembre del 2021 el puente El Quelite colapsó tras el paso del huracán Nora.

Fue hasta el mes de junio de este año que inició la reconstrucción de este viaducto con una inversión de 200 millones de pesos a cargo del gobierno federal y estatal.

La tarde del domingo 4 de diciembre se registró la caída de vigas en un tramo del puente en construcción.