Se mantiene en Mazatlán gasto de 60 dólares por crucerista

Mazatlán, Sin. Con el incremento en el arribo de cruceros y el número de pasajeros, son necesarios más atractivos en Mazatlán para que pueda aumentar la derrama económica; admitió Alfonso Gil Díaz.

El director de proyectos especiales de la Sectur estatal, manifestó que desde el año pasado se mantiene en 60 dólares el gasto promedio por crucerista durante su estancia en Mazatlán.

Comentó que con las devaluaciones gastan menos dinero, además que en el último puerto de atraque del barco también es donde gastan más, como Cozumel y Los Cabos.

Según los estudios que se hacen cada año, gastan más o menos lo mismo, el problema es que aquí no hay tiendas Duty Free, y esa es la gran diferencia, y no puede haber porque no somos el último puerto al que llegan los cruceros.

Explicó que los Duty Free son comercios minoristas libres de impuestos y tasas locales y nacionales. Se encuentran, por lo general, en la zona internacional, tanto de los aeropuertos como de los puertos marítimos. Pero también puedes toparte con ellos a bordo de los aviones o barcos, o en las fronteras de algunos países.





Gil Díaz expresó que, de acuerdo a ese estudio de esta empresa, Mazatlán está muy bien en cuestión de tours, igual o mejor que Vallarta, pero se requiere más variedad, tanto en la ciudad como en la zona rural.

Agregó que el puerto mexicano que más recibe cruceros y en el que gastan hasta 100 dólares cada uno, es Cozumel.

PARA SABER

Para este 2020 están programados 156 embarcaciones a Mazatlán, y en lo que va del año han arribado 18 cruceros, mismos que han dejado una derrama económica de cuatro millones de dólares.

















