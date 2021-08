Se manifiestan nuevamente desplazados por la violencia frente a oficinas de la CFE

Culiacán, Sin.- Decenas de desplazados por la violencia al sur del estado, principalmente de la sierra de Concordia, se manifestaron esta mañana sobre la calle 21 de Marzo, frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad.

El motivo de este nuevo plantón era exigirle a las autoridades municipales y estatales, la introducción de los servicios básicos en el nuevo fraccionamiento CVIVE, donde se construyen 50 viviendas para los desplazados desde el mes de diciembre del 2020.

El coordinador del Movimiento Amplio Social Sinaloense, Miguel Ángel Gutiérrez, mencionó que han girado ya un oficio al director de CFE, Manuel Barlett para gestionar y darle celeridad a la instalación de las redes eléctricas y hasta la fecha no han recibido respuesta.

"No podemos seguir viviendo así, sabemos que hay peligro, no quisiéramos ni venir, pero está muy difícil seguir viviendo en esas condiciones, el gobierno municipal, estatal, federal, ya conocen este problema y no han dado respuesta", mencionó.

Comentó que en la condiciones en las que se encuentran las viviendas, 20 ya están siendo habitadas, ya que las familias no pueden seguir pagando más renta.

El problema de la introducción de los servicios se agudiza pues hay familias enteras contagiadas de Covid-19 y alrededor de 20 familias y casi 100 personas están en esta situación, la propagación se dio también por el hacinamiento, ya que viven de hasta cuatro familias en una sola casa.

"El gobierno del estado, que es el encargado, no ha tramitado, si esto no se resuelve a partir de hoy, nosotros nos plantamos el próximo domingo a las 8:00 de la mañana en los hoteles del señor Quirino", agregó.





Desplazados de Concordia se manifiestan nuevamente. Foto Carla González | El Sol de Mazatlán

Señaló que el Ayuntamiento ya inició con la introducción de agua y drenaje, pero no los han conectado a la red principal. Además, ante la lentitud en la construcción de las viviendas y el que están estén deshabitadas, se han convertido en blanco de vandalismo; tres puertas han sido ya robadas.

DATOS

Desde el 2019 se etiquetó un presupuesto de 10 millones de pesos para la construcción de las 50 viviendas, pero fue hasta diciembre del 2020 cuando se empezaron a construir.

Para finales de junio, el gobierno municipal se comprometió a iniciar los trabajos de introducción de tuberías para agua y drenaje y el emparejado de calles. Para esta obra se invertiría aproximadamente un millón 800 mil pesos y se estimaba que en un mes estaría concluida.

Al gobierno del estado le tocó construir las viviendas y realizar la contratación e instalaciones de las redes de energía eléctrica.

La asignación de las casas a los afectados se ha prolongado durante meses debido a la lentitud de los trabajos de construcción y la introducción de los servicios básicos.









