Se llenan de basura en la colonia 20 de Noviembre

Mazatlán, Sin.- A pesar de que el director de Servicios Públicos, Miguel Luis Morales Lizárraga, aseguró que el servicio de recolección de basura ya se reguló desde la semana pasada en toda la ciudad después de las lluvias de la tormenta "Nora", en la colonia 20 de Noviembre el camión recolector tiene más de una semana sin pasar.

La señora Berenice, vecina del asentamiento, menciona que incluso el camión recolector dejó de pasar antes de las lluvias, es decir, si esta semana no vuelve a pasar, ya serían dos sin el servicio

"Desde antes de la lluvia que no pasa. Le toca pasar los lunes, miércoles y viernes y ese viernes ya no pasó, llovió sábado y domingo y la basura ahí quedó", mencionó.

Otro vecino de la calle Los Mochis señala que el viernes pasado se vio circular al camión por la ruta, pero no se llevó los deshechos.

"Ya tiene más de una semana sin pasar, el viernes pasó pero no la recogió, aquí ya se acomuló toda la basura, la gente sacó las bolsas pensado que iba a pasar el lunes, pero no", señaló.

Doña María dice que ya han reportado la falta del servicio y la respuesta que les dan es que no hay camiones recolectores.

El camión recolector no ha pasado.

"Ahora de las lluvias para acá no ha pasado, dicen que porque no hay camiones, quien sabe si será cierto", dijo.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Morales Lizárraga había informado que solo están saliendo 35 camiones para cubrir las 43 rutas y añadió que si en alguna no se daba el servicio se debía probablemente a un falla mecánica en las unidades, no obstante, a la que no se le da el servicio por la mañana, se le da por la tarde. Cosa que en la 20 de Noviembre no ocurre.









