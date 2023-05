Se llena de maleza el arroyo Jabalines de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Vecinos de la Ampliación 20 de Noviembre, Jacarandas, Olímpica, Morelos y otras colonias aledañas al arroyo Jabalines de Mazatlán están a la espera de que le den mantenimiento al cuerpo de agua antes de que inicie la época de lluvias, ya que se encuentra lleno de maleza.

Habitantes de la Ampliación 20 de Noviembre señalaron que no se le da mantenimiento al canal desde hace casi un año, justo cuando estaba la época de lluvias.

"Desde que fue la época de lluvias del año pasado que no se paran a limpiar el canal, hay mucha maleza, creció mucho y el canal está invadido de todo ese cochinero, esperamos a que vengan, porque cuando llueve toda la maleza crece y es más difícil de cortar, queremos que vengan pronto los que se encargan de darle mantenimiento al canal", expresó Cecilia Navarro, habitante de la Ampliación 20 de Noviembre.

La vecina añadió que temen por su bienestar, pues se ha originado una proliferación de animales ponzoñosos, como alacranes, ratones, ciempiés e incluso algunos mapaches que rondan en la zona.

"Nos da miedo que se metan a nuestras casas los animales que nos ha tocado ver, como los alacranes, ratones, que están bien grandes, los ciempiés, y también hay mapaches, a una vecina le tocó ver a los mapaches que andaban corriendo y andaban histéricos, quién sabe por qué, pero sí nos da pavor que nos invadan hasta la casa, porque son animales muy peligrosos los que rondan en ese arroyo", añadió la vecina.

Están a la espera

Un vecino comentó que el problema ya ha sido reportado a las autoridades municipales, pero que de momento nadie les ha solucionado nada y no han acudido a cortar toda la maleza.

"Ya reportamos este problema hace rato, lo reportamos más que nada porque sabemos de todos los animales que invaden el canal cuando hay maleza o hacen sus nidos y cosas así, ya se reportó y no tenemos solución, me imagino que vendrán cuando estemos en plena época de lluvias, o unos días antes, es lo de todos los años, pero están mal, porque no podemos estar batallando y con miedo por los animales", dijo Eduardo, vecino del asentamiento.