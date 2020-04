Se la "rifa" todos los días en medio de la pandemia

Mazatlán, Sin.- En plena Fase 3 de la pandemia del coronavirus, personas de la tercera edad siguen en las calles, lo mismo saliendo a comprar alimentos y medicinas porque viven solos, trabajando, sobreviviendo, arriesgando la salud para comer, como todos los días, con o sin el virus mundial.

Local Polvo y cansancio ‘marcan’ sus pasos

Boleros, vendedores ambulantes y comerciantes en mercados, salen diariamente a trabajar, arriesgando su vida, ya que las personas de 60 años o más son particularmente vulnerables al Covid-19.

A pesar de las medidas de restricción, se mantiene en la actividad. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Don Raúl Partida Pérez, de 66 años de edad, se dedica a vender fruta de temporada en la calle Aquiles Serdán, en el Centro de Mazatlán. Sale diariamente a trabajar para obtener dinero y poder sobrevivir junto a su esposa.

La situación es difícil para todos, mucha gente se ha quedado sin empleo por la emergencia sanitaria, pero quienes la están pasando mucho peor, son los que dependen de sus ventas, que han disminuido considerablemente con el aislamiento social.

El comerciante dice que para el gobierno es muy fácil decir "quédate en casa", pero eso no aplica cuando se tiene necesidad de salir a ganar unos pesos, para sacar para comer y comprar medicamentos.









El que tiene para comer puede quedarse en su casa, pero el que no tiene, hace lo que pueda para sobrevivir, esto es lo que nos tocó, aquí estoy y no me rindo a pesar del riesgo, si no me mata el coronavirus me va a matar el hambre, la falta de medicinas, tengo diabetes y haces unos años me dio un infarto cerebral leve Don Raúl Partida Pérez









Todos los días sale de su casa con temor de ser contagiado por el coronavirus, pero este es el único ingreso con el que cuenta, pues todavía no alcanza edad para cobrar la pensión que da el gobierno federal a adultos mayores y no cuenta con seguro social.

Reconoce que es arriesgado por la situación de salud salir a la calle, pero que ha tomado todas las medidas para evitar contagiarse, como traer cubrebocas, guantes y sana distancia.









Salimos a rifárnosla a como venga la cosa, la situación está difícil para todos y nos queda más que encomendarnos a Dios y cumplir con las recomendaciones que hacen, para que nos dejen trabajar Don Raúl Partida Pérez









Desde que inició la pandemia del Covid-19, las ventas han bajado considerablemente, y cada 20 días necesita mil 500 pesos sólo para comprar medicamentos, y cuando no sale lo necesario para cubrir ese gasto, tiene que recurrir a la ayuda de sus hijos y amigos.

Las ventas han bajado tanto que hay días en los que apenas saca 200 pesos, desde que empezó todo esto no alcanza a pagarles a quienes le surten los productos, sólo les abona y confía que ahora que llegó la ciruela se levanten un poco las ventas.

Don Raúl dice que esta es una muestra que nos manda Dios para que veamos al cielo, no se trata de un castigo, sino es una prueba para que seamos mejores personas.

El hombre que tiene 50 años vendiendo con su carreta en la vía pública fruta de temporada, el arrayán, nanchi, manzana, nuez, sin dejar de mencionar las cocadas, se ha enfrentado a muchos retos y adversidades.

Empezó a trabajar a los 16 años, pero fue a los 18 cuando se casó y se dedicó de tiempo completo, le rentaron una carreta y empezó a vender por las calles del centro, años después se instaló a un lado de la entrada al mercado José María Pino Suárez, por la Leandro Ovalle.

Posteriormente se recorrió hacia la esquina de Aquiles Serdán, hace 26 años se hizo un reacomodo de vendedores, y lo recorrieron sobre la misma avenida en la esquina con Melchor Ocampo.

Los vendedores semifijos instalados en el primer cuadro de la ciudad, se las han visto negras, ya que hace unos meses fueron retirados por el Ayuntamiento de Mazatlán, en un programa de ordenamiento, sin embargo se ampararon y días después se reinstalaron, pero ahora muchos se han retirado de manera voluntaria por el coronavirus y las bajas ventas.

Te puede interesar: Tiene respuesta positiva llamado de vendedores

DATOS

16 años tenía cuando empezó a trabajar.

66 años tiene de edad.

PARA SABER

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los adultos mayores tienen el doble de probabilidades de fallecer por el virus, en relación al resto de los habitantes.

















Lee más aquí:

Local Buscan cómo ganarse la vida en el Parque Bonfil

Local Instalan centro de acopio para vendedores de playa

Local Buscan evitar pérdidas por falta de ventas