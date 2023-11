Se investigará, no se debe negar la atención médica en caso de emergencia: Salud

Culiacán, Sin.- Tras el caso de la joven jornalera de la sindicatura Ruiz Cortines de Guasave, quien estaba en labor de parto y se le negó su acceso a una clínica del IMSS, el secretario de salud en Sinaloa, exhortó a todas las instituciones de salud, independientemente de la que se trate, a no negar la atención médica en caso de una emergencia.

Cuitláhuac González Galindo, manifestó que "hoy se está viendo el tema porque no se le debe negar la atención a ningún paciente que esté cursando una urgencia, independientemente de la institución".

Tras la negación de atención médica provocó que la joven diera a luz a las afueras de una casa abandonada en medio de escombros.

El funcionario estatal, dijo que recabarán información para generar una recomendación, pero no son responsables de ejecutar alguna sanción.

Asimismo, al ser cuestionado de si habrá o no una sanción por tal situación, el secretario de salud mencionó que se revisará el caso debido a que estas situaciones no deben pasar.

“Vamos a revisar, checamos, pero no debe de pasar. No tenemos información puesto que han salido notas parecidas en esta semana, por eso no han aclarado, las anteriores han aclarado, estoy al pendiente”, señaló el secretario.

La parte legal

Asimismo, González Galindo dijo que se genera una recomendación como indicación. Sin embargo, indicó que la parte legal no les corresponde ejecutarla.

“La recomendación consiste en que no dejen de atender pacientes cuando se presente alguna urgencia y ponga en peligro de vida tanto a un niño como a una madre”.

La joven trabajadora del campo fue auxiliada por paramédicos de Cruz Roja en sus labores de parto y trasladada al Hospital General de Guasave, donde tanto ella como el bebé fueron atendidos y se declaró que estaban estables de salud.