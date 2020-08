Se “inundan” de basura en el Infonavit Playas

Mazatlán, Sin.- Vecinos del Infonavit Playas que habitan en la calle Lucio Blanco, entre Huatabampito y la avenida Internacional, se quejaron de la irregularidad con la que pasa el camión recolector de basura por el asentamiento.

La recolección debe ser los días martes, jueves y sábado, sin embargo, desde el 15 de agosto dejó de pasar, lo que ha provocado un acumulamiento de basura en las banquetas y el disgusto entre los vecinos del lugar.

La basura ahí ya tiene días y a veces se hace un cochinero, ahorita con las lluvias está peor, se riega por todos lados.

Sandro

Por su parte, Jorge dice que es importante resolver la problemática, pues da mal aspecto y causa enfermedades.

Por la calle Lucio Blanco, en el Infonavit Playas, la basura se encuentra acumulada. Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

Puedes leer: Visitará Hugo López-Gatell hospitales de Sinaloa

Ya tiene una semana que no pasa el camión de la basura y es importante eso porque da una mala imagen. Yo tengo muchísimos años viviendo aquí y el servicio nunca había fallado tanto.

Jorge

El señor Viviano explica que anteriormente un solo camión cubría toda la calle Lucio Blanco, pero hace poco tiempo modificaron la ruta y metieron un segundo camión, al cual le corresponde llevarse la basura desde la calle Huatabampito, en dirección a la avenida Internacional, y este es el que ha fallado constantemente.

"Había un camión, tenía toda la ruta antes, pero se la quitaron y metieron a otro de la esquina para acá y ese es el que no viene como debe. A veces les doy 15 pesos para que se lleven la basura, porque dura días y eso es la molestia de todos los vecinos de aquí", explicó.

Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

Lee Aquí: Culiacán registra la mitad de nuevos casos de Covid-19

Don Mario señaló que ante el acumulamiento y la peste provocada por los deshechos, tomó la decisión de llevar toda su basura hasta el camión recolector de la otra ruta, lo que provocó el enojo de los trabajadores.

"El camión de la ruta que cubre esta parte de la calle es la que a veces no pasa, nada más de la esquina para allá. Aquí no pasa desde el sábado pasado. Los que recogen la basura se enojan porque uno va y la echa hasta el camión, porque dicen que ese no corresponde a esta ruta", señaló.

Foto: Archivo │ El Sol de Mazatlán

La señora Delia menciona que los recolectores les dijeron que no podían llevarse la basura de toda la calle, pues ya le correspondía a otra ruta y eso podría provocar una saturación en la capacidad del camión recolector.

Ellos nos dicen que no les corresponde llevarse la basura que está de la esquina para acá y la cosa es que dicen que no la recogen porque saturan el camión y tienen que abandonar su ruta.

Delia

Mientras el servicio se regulariza, los vecinos sufren con la peste de los desperdicios en la calle. Cabe mencionar que es una zona habitacional con condominios, por lo que la cantidad de basura que se genera día con día es mucha.

FECHA

La recolección de basura para la zona está estipulada para los días martes, jueves y sábado, sin embargo, desde el sábado 15 de agosto el camión recolector dejó de pasar.









Lee más aquí ⬇

Local Con lluvias o sin ellas, calor seguirá en agosto