Se “inundan” colonias de aguas negras

Mazatlán, Sin.- Vecinos de las colonias 12 de Mayo, Bahías y Klein aseguraron que un problema muy común en sus asentamientos es que las alcantarillas se rebosen, la que más tiempo tiene y la que más problemas ha ocasionado es la que está ubicada sobre la avenida Juan Pablo II, esquina con Miguel Ríos, pues tiene dos semanas así.

Don Francisco, uno de los vecinos afectados, comenta que es un problema de “nunca acabar”, pues a pesar de que personal de Jumapam acude a desazolvar, a los tres días empieza a rebosar de nuevo.









Vienen, la reparan, dura tres días y al cuarto ya está rebosando otra vez. Todo el cochinero se va al estero del Infiernillo, al agua limpia; ahí hay flora y fauna y los peces andan todos moribundos Don Francisco









Alondra señaló que el fin de semana hubo un accidente a la altura de la alcantarilla, pues uno de los autos no logró frenar bien a causa de las aguas negras que corren por todo lo ancho de la calle.





"Tiene como dos semanas, si no es que más, no han venido a checarla los de Jumapam, vienen a la larga, pero el rebosamiento es constante. Los carros derrapan por lo mismo, el domingo hubo un choque, precisamente porque se moja el neumático y no alcanzan a frenar bien", señaló.

Doña Lourdes, habitante de la calle Petróleos Mexicanos, en la colonia Klein, sufre el mismo problema de rebosamiento de aguas negras con la alcantarilla que está justo frente a su casa.









Se rebosa de la nada, pero más cuando llueve, porque se tapa con todo el lodo que corre por toda la calle y se viene a estancar aquí junto con las aguas negras de los otros registros que hay por esta calle, más atrás Doña Lourdes









Don Juan, vecino de la colonia Bahías, menciona que sobre la calle Bahía Olas Altas y José Robles, seguido rebosa una alcantarilla, por la cual dice "ahogarse" por la peste que desprende.

"Pasa uno por ahí y es una peste que se puede percibir a metros de distancia, y eso es un problema muy recurrente de aquí. Siento que me ahogo con la pestilencia que estoy respirando y luego aquí en la colonia hay personas enfermas y respirando eso", mencionó.





ALCANTARILLAS REBOSADAS

- Juan Pablo II, esquina con Miguel Ríos, colonia 12 de Mayo.

- Calle Petróleos Mexicanos, colonia Klein.

- Calle Bahía Olas Altas y José Robles, colonia Bahías.





















