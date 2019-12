Se incrementa precio de la tortilla en comercios de Escuinapa

Escuinapa. - A dos semanas de cerrar el año, el precio de la tortilla en el municipio ha presentado un incremento de un peso por kilo.

De acuerdo a lo observado en al menos dos establecimientos de este giro comercial, el incremento se reflejó el pasado sábado, lo cual fue expuesto en los mismos locales en donde se daba a conocer que a partir del día 14 el costo de la tortilla sería de 21 pesos el kilo.

Ante esta situación se cuestionó a Ramón Rendón García, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Masa y la Tortilla en el municipio, quien dijo desconocer esta medida aplicada por parte de estos establecimientos, ya que asegura no forman parte de la organización.

En la unión no tenemos conocimiento del incremento de la tortilla, esos comercios que se señalan que ya subió el precio no integran la unión, nosotros no podemos responder por ello.

Rendón García

Pese a ser ajeno a este incremento, aseguró que para los propietarios de las tortillerías que están integradas en la unión ya es conveniente subir el precio, ya que los insumos y el pago de trabajadores ha incrementado el gasto.

“Ahorita apenas y sacamos para el gasto de la harina y para pagar a los empleados, de que es necesario incrementar el precio, sí, pero eso se tiene que analizar bien porque también sabemos que se afecta a la economía de la población”, finalizó.

UBICACIÓN

Dos comercios ya han incrementado el precio de la tortilla en Escuinapa, uno se encuentra ubicado el cruce de las calles Gabriel Leyva y Aquiles Serdán, y el otro sobre la Avenida de la Juventud.









