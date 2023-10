Se esperan lluvias fuertes por el fenómeno Lidia en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- El fenómeno hidrometeorológico “Lidia” que se encuentra en el pacifico estaría dejando lluvias fuertes en el municipio de Escuinapa y toda la región sur del Estado de Sinaloa, así lo externó José Román Toledo Bustamante, coordinador de Protección Civil en Escuinapa.

El coordinador fue claro al mencionar que para el municipio de Escuinapa no se tiene una amenaza de huracán, sino que son lluvias torrenciales las que se espera inicien a registrarse en el transcurso del martes por la tarde-noche.

También puedes leer: Habilitarán tres refugios temporales ante pronóstico de lluvias por Lidia

“Comento que en Escuinapa hasta ahorita en este momento tenemos amenaza de lluvias, no hay amenaza de huracán en la zona sur de Sinaloa, porque aparecemos en el sistema de alertamiento, porque son lluvias fuertes, lluvias que pudieran provocar afectaciones en las zonas vulnerables de la población, repito no es huracán”.

Precisó que lo que reflejan los modelos, es hacia la zona centro y centro-norte de Nayarit como zona de impacto, pero la zona de vigilancia que se tiene es desde Mazatlán hacia la Playa Perula, Jalisco.

Román Toledo, Coordinador de Protección Civil Escuinapa. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Toledo Bustamante, resaltó que ante la amenaza de lluvias que se tiene, los diferentes niveles de Gobierno se encuentran realizando las acciones preventivas correspondientes.

“Todo se hace de manera coordinada, hay tiempos para la activación de refugios, la movilización, la evacuación e incluso hasta la desmovilización, nosotros no dejamos de trabajar o no bajamos la guardia hasta que la amenaza no pasa”.

Fue reiterativo en mencionar que “No hay amenaza directamente hacia nosotros de huracán”.

Para concluir, comentó que los albergues o refugios temporales con los que cuenta el municipio, se estarán habilitando para recibir a las personas que pudieran ser evacuadas.

“Vamos a priorizar a las familias que vivan en zonas vulnerables de inundación, en casas vulnerables como son las de lámina, cartón, que no puedan soportar una lluvia y para toda la persona que se sienta vulnerable ante este fenómeno “.