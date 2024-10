Se disparan las desapariciones en Mazatlán, ahora se preguntan ¿Dónde están?

Mazatlán, Sin. - Un total de 38 personas fueron reportadas como desaparecidas en Mazatlán durante septiembre, lo que ya se considera una crisis de derechos humanos en el puerto.

Estas desapariciones se registran en su mayoría a partir del 9 de septiembre, día en que estalló la pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa por el control de esa organización criminal.

Se cree que la cifra negra es mayor, es decir, los casos que no se denuncian ante la autoridad y los mecanismos que encabezan la búsqueda de personas.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa emitió el mes pasado boletines para 38 casos, de los cuales solo 8 han sido localizados. Entre las víctimas se incluyen tres mujeres.

El clima de inseguridad

La situación de seguridad en Mazatlán ha estado marcada por un incremento en los reportes de desapariciones que se vinculan a un contexto de violencia creciente en Sinaloa.

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa. Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

Aunque en octubre se han sumado dos nuevos casos, estos corresponden a desapariciones ocurridas en septiembre, por lo que la cifra del mes pasado se eleva a 40.

Uno de los casos más destacados fue el de Regulo Velarde Narváez, un joven policía municipal que es hermano de la ex oficial mayor Nayla Velarde Narváez. Su desaparición causó revuelo en el puerto, pero por fortuna fue localizado días después.

La preocupación familiar

El caso de Andrés Oropeza Rocha, quien desapareció el 22 de septiembre, también ha generado preocupación entre sus seres queridos. Una familiar de Andrés, que solicitó permanecer en el anonimato, compartió que él solía comunicarse con frecuencia con su familia.

“Normalmente, llama para saber cómo estamos, pero esa llamada no ha llegado hasta el momento. Estoy preocupada porque él solamente tiene 22 años, puede estar en peligro en esta situación”, expresó el familiar.

Para la familia del joven Andrés, la esperanza es lo último que se va, pues aún confían en que el joven sea localizado, sano y salvo.

"No perdemos la esperanza, con el favor de Dios les pido que nos lo devuelvan, no quiero que le pase nada, no hay necesidad de hacer sufrir a nuestra familia, creemos en que Dios nos lo va a regresar", añadió.

El rango de edades de las personas reportadas ante la CEBP va de los 16 a los 57 años, según los datos recopilados hasta el 30 de septiembre.

Desaparecido en un anexo

El joven César Antonio López León fue sustraído del centro de rehabilitación ubicado en la colonia Santa Elena el 14 de septiembre, según sus propios familiares y hasta la fecha desconocen si fue a la fuerza o voluntario.

"Él estaba en un anexo, nada le hacía a nadie, estaba luchando por dejar los vicios, pero no estaba en malos pasos, no nos explicamos cómo pasó", dijo Guadalupe, un familiar de César.

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa. Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

Critican la manera en la que se maneja esta situación y la falta de garantías del centro de rehabilitación.

"No puedo creer que no tengan garantías de seguridad, porque ahí adentro él no tenía celular para llamarle a alguien y que fueran por él, fue por la misma falta de seguridad, tanto en el anexo como en las calles", añadió.

Demanda de justicia

La creciente preocupación de la comunidad ha llevado a la organización de manifestantes a exigir justicia por los desaparecidos. Una de las protestas más significativas ocurrió el 27 de septiembre en la avenida del Mar, donde los participantes pegaron volantes en las emblemáticas letras de Mazatlán y el monumento a la Familia.

Sin embargo, al día siguiente las pancartas fueron retiradas, lo que provocó indignación en las redes sociales.

“Así como fueron rápidos para quitar los volantes, que sean rápidos para encontrarlos”, se podía leer en los comentarios de las redes sociales, lo que refleja la frustración de la ciudadanía ante la falta de respuestas.

La cifra negra

A pesar de que la Comisión de Búsqueda emitió boletines por la desaparición de 38 personas en septiembre, se calcula que existen más casos que aún no han sido reportados oficialmente.

La situación exige atención urgente de las autoridades y una respuesta eficaz para abordar la crisis de seguridad que enfrenta Mazatlán.

Localizados

1.- Regulo Fernando Velarde Narváez

2.- Jhonny Jaaziel Gómez Sánchez

3.- Alexandro Salvador Malagón Sarmiento

4.- Juan Martínez Rangel

5.- Jorge Omar Chávez Rangel

6.- Víctor Hugo Barrón Mora

7.- Luis Fernando Maldonado Téllez

8.- Francisco Javier Cortez Solís

Desaparecidos

1.- Luis Eduardo Olivas Páez

2.- Jesús Manuel Flores Paniagua

3.- José Andrés Oropeza Rocha

4.- Alan Francisco Ruiz Zamudio

5.- Azael de Jesús Amarillas García

6.- José Francisco Salas Osuna

7.- Adrián Alexis Loaiza Velarde

8.- Héctor Moreno Meza

9.- Joel Eduardo Ojeda León

10.- Pedro Adrián Díaz Solís

11.- Jhonatan Adolfo Herrera Sánchez

12.- José Ángel de Robles Salcedo

13.- Juan José Díaz Valenzuela

14.- Jonatan Salas Morán

15.- Eduardo Casas Estrada

16.- Irobel Abraján Petriz

17.- Sergio Raymundo Contreras Rentería

18.- Víctor Noé Cortez Moreno

19.- Fabricio Chávez Errasquín

20.- Adrián Morales González

21.- César Antonio León López

22.- Alejandro Trujillo Cruz

23.- Nery Alejandro Villalobos Bustamante

24.- Jesús Alejandro Sánchez Ibarra

25.- Glorimar López García (4 años desaparecida, boletinada por la CEBP el 14 de septiembre del 24)

26.- Valeria Guadalupe Sánchez Álvarez

27.- Eduardo Corral Andrade

28.- Laura Alicia González Nieto

29.- Luis Alberto Ricardo Alonso

30.- Mario Alberto Beltrán Urrea