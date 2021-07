Se "dispara" la demanda de pruebas Covid-19 en Cruz Roja Mazatlán

Mazatlán, Sin.- De menos a más han ido las pruebas de Covid-19 en los últimos tres meses en la clínica de la Cruz Roja delegación Mazatlán, informó Jacqueline Valerio Ramos, coordinadora de médicos.

Según las estadísticas de la institución, casos altamente sospechosos, que presentan toda la sintomatología del coronavirus, en el mes de mayo hubo solamente dos, en junio ocho y hasta el 13 de julio llevaban 17.

Se incrementan los casos activos de Covid-19 en el puerto. Foto: Cortesía | Cruz Roja Mazatlán

Las atenciones a pacientes con sospecha baja, es decir, que no presentan todo el cuadro clínico, en mayo se realizaron 36, en junio aumentó a 63 y en lo que va del mes van 30, por lo que estima que a finales de julio la cifra se duplique e incluso supere al mes pasado.

Las pruebas Covid-19, agregó, son el servicio que más se ha "disparado" en los últimos tres meses, con una diferencia muy marcada.

"Una cuarta parte de los pacientes que se hacen la prueba y resultan positivos ya tienen las dos dosis de la vacuna, para que no se confíen; la vacuna da inmunidad hasta cierto porcentaje, no es una cura, no cubre todas las cepas", agregó.

Mencionó que regularmente acude personal de empresas, a los que periódicamente les piden la prueba para descartar que contrajeran el virus.

"En mayo hicimos 32 pruebas, sólo una salió positiva; en junio 34 pruebas y fueron cuatro positivas, y en julio llevamos 86 pruebas aplicadas, de las cuales 32 son positivas", mencionó.

Resaltó que la mayoría de los pacientes expresaron haber salido a restaurantes, antros, bares, al cine o hicieron algún tipo de reunión familiar, donde posiblemente se contagiaron.

Ante este panorama y el evidente relajamiento de los protocolos, Valerio Ramos exhortó a extremar las medidas preventivas nuevamente, ya que son los jóvenes de 15 a 35 años los que están dando positivos.

“Es importante extremar las medidas nuevamente. Da pena ver cómo se aglomeraran los fines de semana las playas, muchas de esas personas son jóvenes y a lo mejor ellos van a aguantar bien la infección, pero van a llevar el virus a sus familiares, a personas vulnerables".













