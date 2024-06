Se despidieron a seis trabajadores por robo de medicamento en el "hospitalito"

Mazatlán, Sin. -El alcalde Edgar González Zatarain dio a conocer que se despidieron a seis trabajadores por robo de medicamento en el hospital municipal Margarita Maza de Juárez (hospitalito)

Sin embargo, los casos no son recientes, ya tienen más de un año, y aseguró que actualmente hay más control, tanto en el almacén como en la farmacia.

"Al día de hoy no tenemos detectado nada, hemos sido muy cuidadosos, el control de almacén se ha automatizado llevamos un mejor control, no digo que no se den unas cosas que no alcanzamos a ver, siempre van a buscar cómo robar medicamento, porque hay medicamentos que cuestan más de 100 mil pesos", dijo.

No se procedió legalmente

El primer edil señaló que no se procedió legalmente ante los acusados porque las pruebas eran débiles, pero por lo menos sí obtuvieron una sanción administrativa, ya que sus casos fueron turnados al Órgano Interno de Control.

"Cuando tienes pruebas suficientes, los elementos, los testimonios, cuando alguien va a ir a ser testigo, obviamente sí, (se procede legalmente), pero cuando es débil la prueba, por lo menos administrativo", señaló.

González Zatarain aseguró que no hay problemas con el desabasto de medicamentos en el "hospitalito" y que si en ocasiones llega a faltar algún fármaco secundario se repone a la brevedad.