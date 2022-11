Se desbarata la calle Potrero Del Llano en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La calle Potrero del Llano luce totalmente olvidada por las autoridades de Mazatlán, pues entre baches y las alcantarillas destruidas, el sitio parece una auténtica zona de guerra, en el cual cientos de personas señalan que los accidentes son una constante por las personas que habilitan la vialidad.

A la altura de la Avenida Emilio Barragán y Constitución, es donde se encuentra la zona más afectada, pues está llena de baches, y los comerciantes del área señalan que ha sido muy constante ver accidentes viales.

"Aquí se han accidentado muchas veces ya, nos dolió hasta a nosotros ver como se caían, hace como una semana un muchacho en una moto se cayó, y el joven se raspó todo el brazo, tuvo que venir la ambulancia por él, para su buena suerte solamente fueron las raspadas y no más, porque si no se me hace que se quiebra un hueso, todo por los baches que hay en el lugar", Comento Josefina, trabajadora de una marisquería del sitio.

Otra de las quejas de los vecinos es que las alcantarillas están totalmente destruidas y pese a que el problema ya ha sido reportado, las autoridades no han acudido a atender la problemática en los cinco años que tiene el problema.

Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

"Ya son cinco años con esta situación, se me hace injusto que las autoridades no vengan, han pasado varios alcaldes y parece que a ninguno le importa lo que pasa en esta calle, están muy destruidas, ni parece que cercas de aquí llegan los cruceros," Comentó Elvira, vecina de la Calle Vicente Guerrero.

Además de eso, Elvira atribuye este problema a la cantidad de tráileres que pasan por la zona y sobre todo que se estacionan justo en la esquina de la calle, lo cual hace que se deteriore aún más.

"Pasan muchísimos tráileres, y aparte en veces se desvían los camiones por la remodelación de la avenida, yo creo que ese es el problema y aparte las lluvias, pero más los tráileres que pasan, se frecuentan mucho por aquí, y son de cargamento pesado, pues por aquí pasan para irse a la ferrocarrilera," Agrego Evelia.

Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

NADIE HACE NADA

Los comercios de la zona y los vecinos, afirman que han llamado a obras públicas e incluso han realizado varios reportes, pero no han acudido a atender la problemática, y también señalan que han llamado a JUMAPAM, pero que tampoco atienden el llamado de las alcantarillas rotas.