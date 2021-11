Se deben implementar programas preventivos para reducir incendios: PC

Mazatlán, Sin.- Los municipios del sur deberían de implementar programas preventivos como el de “festeja seguro”, que puso en marcha el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, con el fin de prevenir incendios dentro de los hogares, consideró Eloy Ruiz Gastélum.

El coordinador municipal de Protección Civil, destacó la labor de los cuerpos de bomberos de Mazatlán que lo hacen desinteresadamente y con profesionalismo y en apoyo también a los municipios aledaños.

“La campaña que arranca Bomberos Voluntarios Mazatlán, es una campaña de difusión y publicitación hacia las personas que vivimos en la ciudad, pero por qué no también pensar un poquito más allá, por qué no recoger esta campaña en los municipios vecinos que tenemos aquí, como Concordia, Rosario y Escuinapa, donde específicamente los cuerpos de bomberos de esas ciudades no son tan fuertes como los que tenemos aquí”, manifestó.

Ruiz Gastélum invitó a los municipios de la zona sur a sumarse a esta campaña, para que las próximas fiestas decembrinas sean seguras en sus hogares.

El coordinador municipal de Protección Civil informó que este miércoles primero de diciembre, arranca también la campaña contra la pirotecnia, como parte del Operativo de Seguridad “Guadalupe-Reyes”.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Lo que se busca, indicó, es reducir el número de accidentes que se puedan presentar por el uso de pirotecnia, sobre todo en menores de edad, por lo que estarán recorriendo centros comerciales, tianguis y mercados para evitar la comercialización de productos explosivos de alto riesgo.













