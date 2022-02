Se cumplieron protocolos en el Kraken

Mazatlán, Sin.- Durante la celebración del partido entre los clubes Mazatlán FC y América en el estadio “Kraken” este miércoles se cumplieron con todos los protocolos sanitarios y de salud, se respetaron los aforos establecidos y al final, el operativo de seguridad fue calificado como exitoso.

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, aseguró que se permitió un aforo dentro del estadio de 12 mil 900 personas, mientras que la capacidad total de este es de 20 mil, esto como parte de las acciones para mitigar y contener los contagios de Covid-19.

Agregó que también se dieron algunas detenciones de aficionados por diversos motivos que se consideran una violación al Bando de Policía y Gobierno, y tuvieron que ser trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Por otra parte, el “Químico” dijo que tener en Mazatlán un equipo de futbol de Primera División ha sido de gran impulso para la actividad turística, pues el nombre de este destino suena fuerte a nivel nacional durante las transmisiones de sus encuentros deportivos.

"Lo que pasa es que teníamos muy claro que desde que venía el equipo, que el que se llamara Mazatlán FC iba a ser promoción pura para Mazatlán en la televisión, y eso ha sido, en eso se ha convertido, y nosotros felices de la vida", resaltó.

Por su parte, el coordinador Municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum calificó el operativo especial como exitoso, donde estuvieron participando más de 350 elementos de seguridad de diferentes corporaciones e instituciones, con un aforo en el estadio Kraken, de aproximadamente del 61 o 62 por ciento de su capacidad.

“No hubo mayores incidencias en el interior, no hubo atenciones médicas proporcionadas a los aficionados y lo que es el operativo de seguridad por parte de Seguridad Pública estuvo muy activo en el sentido que hubo 13 personas que fueron puestas a disposición al Tribunal de Barandilla fuera del estadio y un porcentaje similar, un número similar el interior del estadio por no acatar las recomendaciones generales, tanto de seguridad, es por faltar al orden público”, explicó el funcionario municipal.

Rechazó que haya habido pleitos de porras, aunque resaltó que hubo un grupo muy reducido de la barra brava del Club América, unas 80 personas en el estadio, y su comportamiento fue bueno, sin causar ningún problema o incidente.













