Se creará un esquema de ordenamiento para camiones charteros, anuncia Vialidad y Transporte

Mazatlán, Sin. -A causa del caos vial que ocasionan los camiones charteros al estacionarse en las calles y avenidas para bajar y subir turistas, se busca crear un esquema de ordenamiento para que estas unidades puedan tener acceso al centro del hospedaje al que van a llegar sus pasajeros sin perjudicar a los automovilistas locales y a quiénes explotan el transporte de alquiler.

El delegado de Vialidad y Transporte, Daniel Brito Rojas, mencionó que se hará un censo de los hoteles que cuentan con espacio para el ascenso y descenso e incluso para el resguardo de los camiones.

Aclaró que no se trata de un operativo en contra del turismo chartero, sino de poner orden.

"Se va a estar buscando que estos camiones foráneos que están circulando por carreteras estatales dentro del municipio no estén obstruyendo las principales vialidades y que no generen congestionamiento. No es un operativo en contra del turismo chartero, sabemos que traen una derrama económica impresionante para el municipio, es un plan de ordenamiento", dijo.

Agregó que aquellos hoteles que no cuenten con el espacio, los camiones podrán ser resguardados en el estacionamiento frente al Acuario o en el Centro de Usos Múltiples.

Brito Rojas añadió que este ordenamiento es a causa del caos vial que ocasionan los charteros o estacionarse en las calles y avenidas para bajar y subir al turista, también porque trasladan a los turistas de un punto sin tener concesión para esta actividad económica.