Se caen el 80% de las obras públicas programadas para este año en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Tras una reunión informativa con la dirección de Obras Públicas, Bienestar Social, síndica procurador, el Órgano Interno de Control y algunos regidores, Reynaldo González Meza, regidor del PAS, informó que el municipio no llegará a la meta de obras públicas programadas para este año.

De las obras que se enlistaron en el Programa Anual de Obra Pública y el cual fue aceptado por el Cabildo, muchas se van a caer por falta de presupuesto, ya que se están haciendo otras que no estaban consideradas dentro de dicho programa.

"Del programa anual de Obras Públicas que aprobamos nosotros los regidores, qué eran alrededor de 273 obras, de esas hasta ahorita los que nos han presentado son 69; de lo que estaba programado se cayó el 80%".

Al presentar un resumen de partidas ejecutadas del programa anual 2022, en pavimentación hay algunas calles que no están ni en proceso, pero aparecen "palomeadas" como si ya estuvieran hechas.

"Ellos nos presentaron un resumen de partidas ejecutadas, en la Ley de Obra Pública dice que una obra ejecutada es una partida contratada, realizada y pagada. Nosotros encontramos, en lo que revisamos, cinco calles que vienen aquí, supuestamente que ya están ejecutadas, pero que si ustedes van a la colonia la calle van a ver qué no es así".

ZONA RURAL EN ABANDONO

Respecto a la zona rural, el edil resaltó que esta está en abandono, pues del recurso propio del municipio aprobado en cabildo (220 millones de pesos) en pavimentación no se hará nada; lo que se hará será por gestión municipal pero con recurso del estado.

De acuerdo al informe, en la zona rural se pavimentarán siete calles con una inversión de 8,528, 336.90 pesos.

"Otro detalle que nosotros expusimos es el de un contrato que se hizo a una empresa que no es de aquí, yo pregunté que si era de aquí me dijeron que sí (...) tiene domicilio fiscal en Querétaro y para recibir notificaciones y documentos ponen un domicilio en villa Unión que no existe", resaltó.

El contrato de dicha empresa es para la construcción de una glorieta en Cerritos que cuesta cerca de siete millones de pesos, por lo cual González Meza cuestionó cómo es posible que en la zona rural se van a invertir ocho millones en pavimentación en todo el año, mientras que en la zona urbana, en una sola obra, se van a gastar casi el mismo presupuesto.

Glorieta y construcción de banquetas en Sábalo- Cerritos Cerritos, entre avenida Sábalo-Cerritos y avenida Cerritos y Corredor Botánico, inversión de 6,993, 635.55 pesos.

El regidor señaló que procederán ante el Órgano Interno de Control para que se investiguen las irregularidades. Foto: Cortesía | Reynaldo Meza

CALLES

Las calles que aparecen como ejecutadas en la lista, pero que en realidad no están ni en proceso, son las siguientes:

-Calle Bugambilias, entre avenida Maravilla y calle Proyecto, en Ampliación Loma Bonita, obra con una inversión de 1,754,872.16 pesos, ejecutada por gobierno del estado con gestión municipal.

-Calle Potam entre avenida Walamo y avenida De las Flores en fraccionamiento Montebello, obra con una invitación de 1,064,933.33, ejecutada por gobierno del estado con gestión municipal.

-Calle Mango, entre Jorge Abel López y avenida De las Torres, en la colonia Labastida Ochoa, inversión de 1,432,865.71 pesos, ejecutada por gobierno del estado con gestión municipal.

-Calle Sexta y Octava en la comunidad de Walamo, inversión de 1,996,140.03 pesos, ejecutada por gobierno del estado con gestión municipal.

-Calle Ramón Poza y Lázaro Cárdenas, comunidad San Francisquito, inversión de 1,501,010.23 pesos, ejecutado por gobierno del estado con gestión municipal.