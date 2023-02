Se caen a pedazos las banquetas de la calle Genaro Estrada en Mazatlán

Los vecinos y comerciantes de la calle Genaro Estrado, señalan que, desde hace una década, su asentamiento no recibe mantenimiento, lo cual ha ocasionado una auténtica decadencia en las banquetas de la calle.

"Desde hace unos diez años que no le ponen el ojo a las banquetas de aquí, están todas deplorables y destruidas, no hay mantenimiento en la zona, nos tiene con angustia que no se puede pasar por ahí por lo destruida que está la banqueta, es un dolor de muelas," Dijo Augusto, vecino de la zona.

Gabriel Ontiveros, un comerciante de la zona centro, señala que las banquetas en ese estado, les dan una mala imagen a los negocios que hay en el lugar.

"Este tipo de calles hacen ver mal a los negocios que hay aquí, la clientela puede pensar mal, que necesidad hay de que no puedan pasar por una banqueta decente, digo es lo que se merecen, no se puede tener una calle en esas condiciones en la zona centro, es donde más flujo de personas hay, sobre todo turismo, que imagen das con esas banquetas," Dijo el comerciante.

Señalan los vecinos que en más de una ocasión han buscado soluciones, pero a pesar de los acercamientos con las autoridades para resolver la problemática, pero no han tenido una respuesta.

"No se resuelve nada nunca, es lo típico, te hacen dar vueltas nada más y no arreglan los problemas que hay, es algo bochornoso de su parte que muestren el poco interés que tienen en algunos lugares de Mazatlán," Comentó Jorge Aramburo, vecino de la calle.

Ocurren accidentes

En todo este lapso, los vecinos señalan que ocurren aproximadamente 5 accidentes por semana, entre tropezones y personas que no conocen la calle y pasan a toda prisa.

"Muchas personas se han caído y accidentado en estas banquetas, es lo malo de tener una calle en estas condiciones, a la semana se caen unas cinco personas como mínimo, muchas veces terminan con raspones y con dolores muy fuertes, todo por las malas condiciones de la banqueta," Añadió Jorge Aramburo.