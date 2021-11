Se busca evitar embargos a morosos del predial: Tesorero

Escuinapa, Sin.- Luego de los embargos realizados por la administración pasada a morosos del predial urbano, la actual administración ha iniciado un plan de cobro tratando de evitar afectar a los ciudadanos en sus bienes, así lo externó el Tesorero Municipal, Victor Hugo Camacho Millán.

El funcionario municipal informó que se va a seguir trabajando con un departamento dedicado solamente a la cobranza, el cual estará a cargo del abogado Mario Alberto Campos Regalado, quien ya se encuentra realizando las labores debidas.

"El departamento sigue, porque es un departamento medular fuerte, ya se han hecho visitas personalizadas (a morosos) a domicilios y empresas y ha tenido buena aceptación por los contribuyentes".

Recalcó que aunque la Ley le otorga la facultad al municipio de llevar a cabo embargos a los morosos, dijo que esto no se pretende hacer como si lo hizo la anterior administración.

"Aquí es la conciliación, es muy claro el mensaje de nuestra presidenta municipal Blanca Estela García Sánchez, nosotros no venimos a pelear, no venimos a afectar al ciudadano, venimos a conveniar y el municipio no tiene por qué afectar a la ciudadanía".

Para concluir, hizo el llamado a la ciudadanía para que acudan a cumplir con el pago de sus impuestos, aprovechando las facilidades de pago que estará brindando el municipio con descuentos y plazos.









