Se avisó del operativo de rescate hasta que estaba en progreso: Policía de Escuinapa

Mazatlán, Sin.-El Gobierno federal avisó a las autoridades municipales del operativo realizado el martes en la madrugada, en el que se liberó a 31 personas, hasta que ya estaba en progreso, no antes, informó Hilario Martínez, director de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa.

El comandante comentó que él mismo se enteró hasta que se solicitó apoyo durante la intervención.

"Yo solo me enteré porque el titular de Migración(delegado) me pidió el apoyo para ir por personal de Migración que está en la caseta fitosanitaria de la autopista, a la altura de la sindicatura La Concha, ya que la autoridad federal no avisa de esos operativos a la autoridad local", dijo Martínez.

El director de Seguridad Pública Municipal reconoció el éxito del operativo en cuanto al rescate de los migrantes de diversas nacionalidades, entre ellos guatemaltecos, brasileños, hondureños, salvadoreños, chinos y mexicanos, incluidos dos menores de edad.

El operativo fue realizado por elementos del Ejército y la Guardia Nacional en una casa ubicada en la colonia Villa Galaxia, de Escuinapa.