Se atenderán escuelas sin energía eléctrica en Sinaloa, asegura gobernador

Culiacán, Sin.- Ante la imposibilidad de un inicio de clases en ciertas escuelas de Sinaloa por falta de energía eléctrica, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseveró que, se va a atender el problema pero que, "no hay recurso que alcance".

Durante su conferencia semanera, el mandatario dijo que, aunque se atienden escuelas en sus diferentes necesidades, hay un rezago importante y el recurso no alcanza.

"El recurso que se haya dejado en las escuela. Todas las escuelas tienen recursos para atender, hay veces que el recurso no alcanza para atender muchas cosas, lamentablemente no alcanza para resolver todos los rezagos que dejaron los gobiernos anteriores", dijo.

Este lunes, alrededor de 9 escuelas en Sinaloa no iniciaron el ciclo escolar por no contar con energía eléctrica y por tanto, no recibieron alumnos en los salones.

A las escuelas acudieron padres de familia a manifestarse, como fue el caso del Jardín de Niños, Juan Escutia en Culiacán.