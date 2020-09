Se “asfixian” negocios de plazas comerciales

Mazatlán, Sin.- Con el cierre temporal de plazas comerciales, muchos locales ya no pudieron reabrir en la nueva normalidad, otros lo hicieron, pero han tenido que bajar sus cortinas porque no han logrado cubrir sus gastos de operación por las bajas ventas.

Tan sólo en La Gran Plaza están cerrados 28 locales de un total de 206.

Entre los giros más afectados, 13 son negocios dedicados a la venta de ropa y el resto son cafeterías, salones de belleza, joyerías y tiendas distribuidoras de accesorios para celulares.

Comerciantes del recinto aseguraron que hay negocios que cierran porque definitivamente la crisis económica derivada del Covid-19 ha sido muy fuerte para ellos, y en la reapertura los gastos se vuelven insostenibles por la falta de liquidez.

Estimaron que las ventas no han logrado tener un repunte importante, cuando mucho alcanzan niveles de un 40% y los gastos de operación soy muy altos, ya que tienen que pagar renta, servicios, impuestos y empleados.

Tan sólo las rentas son muy caras, van desde los 10 a 40 mil pesos, dependiendo del tamaño y la ubicación en la plaza y con esas ventas alcanzan ni pagar.Comerciante

Por su parte, la Cámara de Comercio de Mazatlán confirmo que muchos locales de las plazas comerciales no han reabierto porque no han podido pagar las rentas, pues ante sus cierres, dejaron de recibir ingresos y por lo tanto no logran pagar los meses que se acumularon de renta.

Agregó que ya se busca la manera en que se pueda apoyarlos y buscar un convenio que venga a solucionar esta situación que se vive.













