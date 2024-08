¿Se aplicó antidoping a choferes de camiones de Mazatlán? Esto se sabe

Mazatlán, Sin.-Una supuesta lista filtrada en redes sociales asegura que se aplicaron exámenes antidoping a decenas de operadores de camiones urbanos de Mazatlán, en los que al menos el 50 por ciento dio positivo.

En respuesta, la Alianza de Camiones dijo no estar enterada del asunto, ya que no ha sido notificada por la Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado.

La información ha generado preocupación entre usuarios y trabajadores del transporte público en el puerto.

No se ha emitido ningún comunicado oficial y se desconoce si la información difundida proviene de fuentes confiables o si es un montaje.

No hay nada oficial: Alianza

El presidente de la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán, Efrén Landell Osuna, dijo no tener conocimiento sobre la aplicación de exámenes antidoping a choferes de urbanos, que circula en redes sociales.

Manifestó que la supuesta lista que revela que 16 miembros de la Alianza dieron positivo en pruebas de antidopaje, es algo que no le ha sido notificado por las autoridades.

"Yo desconozco, ya la vi, me la mandaron y desconozco si Culiacán, cuando ellos creen pertinente o las autoridades mandan sus operativos y se los hacen para que no haya 'pitazos' para que no los alertemos, vienen y agarran con todos, taxis, aurigas pulmones, camiones urbanos. De eso no me he enterado hasta la fecha, del tema de esa lista", declaró Landell Osuna.

El presidente de la Alianza aseguró que cuando un conductor da positivo en una prueba de drogas, es suspendido inmediatamente y no puede regresar a trabajar hasta demostrar estar libre de sustancias.

"Cuando salen en antidoping, si no se van a un centro de rehabilitación o algo que no estén libres, pues no les podemos dar trabajo", explicó.

Además, mencionó que los conductores que resultan positivos deben someterse a un tratamiento de rehabilitación y terapia, bajo la supervisión de la Alianza y la UAS.

"Si la psicóloga considera pertinente no dejarlo trabajar, no lo dejamos trabajar", indicó.

Destacó el compromiso de la Alianza con la seguridad y el bienestar de los pasajeros y conductores.