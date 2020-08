Se adaptarán a la nueva normalidad para la entrega de uniformes

Mazatlán, Sin.- Aunque el regreso a clases en el ciclo 2020-2021 será a distancia, los alumnos de educación básica en Sinaloa contarán con dos uniformes escolares gratuitos.

Las autoridades involucradas en este programa definirán las medidas sanitarias que se utilizarán para la distribución.

El comerciante Luis Granados manifestó que aún no existe una fecha de entrega confirmada para el canje de vales, sin embargo, los distribuidores de uniformes escolares ya cuentan con un protocolo para la entrega de los mismos, el cual constará de ocho semanas aproximadamente y será exclusivamente en orden alfabético, por apellido paterno.

"Todavía no hay una fecha oficial de entrega, la intención es que comience el 24 de agosto, no es oficial. Van a dividir ocho semanas, la semana del 24 de agosto al 31, por decirle algo; llamemos la semana 1, va a ser para las letras de apellido paterno A, B, C, la segunda semana D, E, F, y así sucesivamente", explicó.

Pese a que las clases serán en línea, la entrega de útiles y uniformes escolares se realizará. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Mencionó que en caso de que un padre de familia cuente con dos hijos o más que vayan a la escuela, podrán recoger los uniformes conforme el número de hijos que tenga, además de que será implementada una base de datos que todas las tiendas compartirán.

Además, hizo énfasis en la importancia de que toda la ciudadanía esté enterada de este sistema, pues de lo contrario, al no aparecer el apellido en el sistema no se entregarán los uniformes.

Para el próximo ciclo escolar se entregaran cerca de un millón 200 mil uniformes a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de todo Sinaloa.

























