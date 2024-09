Se acaba la veda… inician capturas en aguas interiores del sur de Sinaloa

Mazatlán, Sin.- A las cero horas de este 25 de septiembre arranca la temporada de camarón 2024-2025 en esteros y lagunas del sur de Sinaloa, donde cooperativas de Escuinapa iniciarán las capturas y las de El Rosario se autovederán.

Dirigentes pesqueros manifestaron que el producto no cuenta con el tamaño comercial para entrar a pescar y empezarían hasta el 2 de octubre.

El secretario de la cooperativa La Sinaloense, Miguel Ángel Torres Páez, informó que por acuerdo del total de las siete organizaciones que comprenden el área estuarina de El Huizache, aún el crustáceo no alcanza el tamaño comercial, razón por la cual darán unos días extra a la biomasa.

“Por acuerdos de las cooperativas de El Huizache, hay un acuerdo de empezar el 2 de octubre. El camarón está chico, está de 8 gramos, entonces le vamos a dar una semana más para empezar", dijo.

Foto: Archivo / El Sol de Mazatlán

Francisco Figueroa Plancarte insistió que en El Huizache-Caimanero la talla del camarón es chico, por lo que no es costeable sacarlo.

El presidente de la Federación Puerta de México Libre, Juan Manuel Cortez Torres, señaló que en Escuinapa no habrá autoveda a pesar de que el panorama no es positivo.

“No vemos gran cosa en el sistema, no hay negocio, pero en años pasados que han escogido la autoveda la situación no ha sido favorable, ya no encuentran nada de producto", concluyó.